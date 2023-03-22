Лобода о ракетном ударе по жилому дому в Запорожье: "Эта война приносит столько горя"

"Сегодня была еще одна тревожная ночь. Не спала и спускалась в укрытие до раннего утра. Я приношу свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате ночного прилета по общежитию в Ржищиве, где жили мирные люди.

Но еще более масштабная трагедия произошла в обед. Российскими ракетами обстреляли Запорожье, в результате чего одна с вражеских ракет попала в обычный жилой дом. Количество жертв увеличивается с каждым часом.

Эта война приносит столько горя… Столько боли…" - написала Светлана Лобода на своей Instagram-странице.

Певица указала, что все причастные обязательно будут наказаны.

Напомним, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, LOBODA презентовала видеоклип на свой громкий сингл "По-украински", записанный в поддержку украинского народа и уже получивший статус нового гимна украинской несокрушимости среди поклонников певицы.

Это третья видеоработа Светланы Лободы, которая была создана украинско-латвийской командой. Съемки вновь проходили в Риге.

В декабре 2022 года LOBODA (Светлана Лобода) презентовала новый клип, снятый в Латвии, на вторую песню из своего грядущего альбома. Впервые артистка сама выступила режиссером своего клипа. Певица принимала участие во всех процессах съемки. А роли в клипе сыграли профессиональные латвийские актеры. Видео на песню "Города" иллюстрирует боль происходящего и рассказывает о безмерной любви, которая помогает сегодня каждому пережить разлуку.

Ранее артистка представила новый лирический сингл "Два незнайомці". Это первая украинская песня из нового долгожданного альбома. Видео к этому треку тоже было снято в Латвии. До этого певица выпустила клип "Молитва", также снятый в Риге.

В интервью порталу RUS TVNET Светлана сказала: "Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди".