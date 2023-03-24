Легенды гласят, что святой Патрик, покровитель Ирландии, силой своей веры прогнал всех змей в море. Как бы впечатляюще это ни звучало, так не было.
Почему в Ирландии нет змей?
В Ирландии никогда не было змей. Отчасти по той же причине, по которой их нет на Гавайях, в Исландии, Новой Зеландии, Гренландии и Антарктиде тоже. А именно: потому что все это острова.
Когда-то Ирландия была связана с большим материком. В то время был ледниковый период, поэтому местность была слишком холодной для проживания хладнокровных животных. Когда ледниковый период закончился - около 10 000 лет назад, - ледники растаяли, заполнив ныне непроходимую пропасть между Ирландией и соседними странами массами холодной воды.
Со временем многие виды животных успели попасть и остаться в Ирландии, поэтому там мы можем встретить диких кабанов, рысей и бурых медведей, а также одну рептилию - ящерицу. Змей же там нет.
Пока ни одной змее не удалось выжить в ирландской дикой природе.
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