Почему в Ирландии нет змей?

В Ирландии никогда не было змей. Отчасти по той же причине, по которой их нет на Гавайях, в Исландии, Новой Зеландии, Гренландии и Антарктиде тоже. А именно: потому что все это острова.

Когда-то Ирландия была связана с большим материком. В то время был ледниковый период, поэтому местность была слишком холодной для проживания хладнокровных животных. Когда ледниковый период закончился - около 10 000 лет назад, - ледники растаяли, заполнив ныне непроходимую пропасть между Ирландией и соседними странами массами холодной воды.

Популяция змей в мире Фото: Wikimedia Commons / Eightofnine

Со временем многие виды животных успели попасть и остаться в Ирландии, поэтому там мы можем встретить диких кабанов, рысей и бурых медведей, а также одну рептилию - ящерицу. Змей же там нет.

Пока ни одной змее не удалось выжить в ирландской дикой природе.