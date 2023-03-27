В Юрмале и Бауске будет снижен тариф на тепло

Jūrmalas siltums представило в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) проект тарифа на услуги по поставке тепловой энергии.

Ожидается, что с 1 мая конечный тариф на тепловую энергию будет снижен с 119,22 евро за мегаватт-час (МВт/ч) до 92,36 евро за МВт/ч, или на 22,53%, а с 1 июля ранее установленный тариф в размере 118,36 евро за МВт/ч будет снижен до 91,50 евро за МВт/ч, или на 22,69%.

Изменения тарифа связаны с изменением цен на природный газ и древесную щепу.

Установленный тариф вступит в силу, если SPRK не примет и не опубликует в официальном издании Latvijas Vēstnesis решение об отмене установленного тарифа.

Согласно данным Firmas.lv, Jūrmalas siltums принадлежит Юрмальскому городскому самоуправлению. В 2021 году оборот компании составил 7,59 млн евро, а прибыль - 0,43 млн евро. Данных за 2022 год пока нет.

Кроме того, с мая в Бауске тариф на тепловую энергию также планируется снизить примерно на 15%, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Ранее планировалось, что с 1 мая конечный тариф на тепловую энергию составит 119,98 евро за мегаватт-час (евро/МВтч) без налога на добавленную стоимость (НДС). Новое предложение предусматривает снижение тарифа на 15,5% - до 93,78 евро/МВтч без НДС.

Планируется, что новый тариф вступит в силу с 1 мая, если Комиссия по регулированию общественных услуг не отзовет его.

Уменьшение тарифа стало возможным благодаря снижению цен на щепу и природный газ.