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В древнеегипетском храме нашли тысячи мумифицированных бараньих голов

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В древнеегипетском храме нашли тысячи мумифицированных бараньих голов
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Мумифицированные животные
Мумифицированные животные Фото: Reuters / Scanpix

В храме древнеегипетского фараона Рамзеса II археологов ждала удивительная находка - более 2000 мумифицированных бараньих голов.

Открытие было сделано примерно в 435 километрах к югу от Каира. Возраст некоторых находок оценивается в 4300 лет.

Наряду с бараньими головами археологи из Нью-Йоркского университета также обнаружили мумифицированных собак, диких коз, коров, оленей и страуса. По данным министерства туризма и древностей Египта, эти мумифицированные останки животных, как полагают, были оставлены в храме в честь фараона Рамзеса II через 1000 лет после его смерти.

Фото: Reuters / Scanpix

Баранов и других животных приносили в жертву, потому что в то время им поклонялись в Абидосе (древний город в Египте). Их останки находились в руинах большого здания, стены которого были толщиной около пяти метров. В сооружении также было найдено несколько статуй, остатки деревьев, кожаная обувь, одежда и папирус.

Фото: Reuters / Scanpix

Это открытие может помочь лучше представить ландшафт Абидоса до того, как был построен храм Рамзеса II, сообщает Reuters.

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