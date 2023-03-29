Перед парламентскими выборами партия "За стабильность!" обещала бороться против действующего политического режима, называя его режимом "Левитса-Кариньша". 1 апреля исполнится полгода с тех пор, как партия прошла в Сейм. В эфире "Кто вам платит?" говорим с ее лидером Алексеем Росликовым о достижениях политической силы, нынешних приоритетах, а также скандалах и выходе из партии одного из ее локомотивов - Глории Гревцовой.
Чего добилась "За стабильность!"? В студии Алексей Росликов
Чего добилась "За стабильность!"? В студии Алексей Росликов
Темы эфира:
- Полгода в Сейме - о (не)выполненных обещаниях;
- Как партия набирала кандидатов в депутаты Сейма? Какие были критерии?
- Почему из партии ушла Глория Гревцова?
- Кто допустил "опечатку"/"ошибку"/"ложь" (что именно?) в данных Глории Гревцовой при подаче списка в Центральную избирательную комиссию?
- О кандидатах на пост президента Латвии;
- Об экономических приоритетах и конкретных действиях партии;
- Об идентичности русскоязычных Латвии, приближающемся 9 мая и войне в Украине.
Встречаемся в прямом эфире тут или на страничке RUS TVNET в Facebook в 18:00!
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