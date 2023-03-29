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Чего добилась "За стабильность!"? В студии Алексей Росликов

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
Чего добилась "За стабильность!"? В студии Алексей Росликов
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Депутат Сейма Алексей Росликов ("За стабильность!") в эфире "Кто вам платит?"
Депутат Сейма Алексей Росликов ("За стабильность!") в эфире "Кто вам платит?" Фото: LETA/TVNET kolāža

Перед парламентскими выборами партия "За стабильность!" обещала бороться против действующего политического режима, называя его режимом "Левитса-Кариньша". 1 апреля исполнится полгода с тех пор, как партия прошла в Сейм. В эфире "Кто вам платит?" говорим с ее лидером Алексеем Росликовым о достижениях политической силы, нынешних приоритетах, а также скандалах и выходе из партии одного из ее локомотивов - Глории Гревцовой.

Темы эфира:

  • Полгода в Сейме - о (не)выполненных обещаниях;
  • Как партия набирала кандидатов в депутаты Сейма? Какие были критерии?
  • Почему из партии ушла Глория Гревцова?
  • Кто допустил "опечатку"/"ошибку"/"ложь" (что именно?) в данных Глории Гревцовой при подаче списка в Центральную избирательную комиссию?
  • О кандидатах на пост президента Латвии;
  • Об экономических приоритетах и конкретных действиях партии;
  • Об идентичности русскоязычных Латвии, приближающемся 9 мая и войне в Украине.

Встречаемся в прямом эфире тут или на страничке RUS TVNET в Facebook в 18:00!

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