Юрмальская дума планирует продать библиотеку в Булдури, жители против

Оппозиционные депутаты Юрмальской думы от Национального объединения настаивают на том, чтобы здание осталось в собственности самоуправления и там открылся общественный центр, как того хотят жители.

С другой стороны, представитель думы Зане Лейте заявила Diena, что здание не требуется для выполнения муниципальных функций, а его ремонт и содержание обойдутся слишком дорого.

Конфликт между Юрмальской думой и жителями Булдури возник еще в прошлом году. И исполнительный директор Юрмальской думы Эдгар Стобов, и руководитель отдела культуры Агнесе Милтиня пообещали в беседе с защитниками библиотеки 4 августа 2022 года, что здание останется в собственности самоуправления, и после ремонта туда вернется Булдурскавя библиотека.

С момента закрытия библиотеки прошло семь месяцев, и вот руководство думы решило, что здание самоуправлению не нужно - его планируется выставить на торги.

Жители Булдури, собравшие в августе 1400 подписей против закрытия библиотеки, недовольны этим решением и полны решимости бороться за сохранение здания в качестве местного общественного центра", - говорится в заявлении Нацобъединения.

Депутат от Национального объединения Янис Асарс заявил, что в таком решении нет ничего удивительного, и он совсем не удивится, если через какое-то время в этом месте появятся апартаменты или гостевой дом.

Асарс и писательница Яна Вейнберга напоминают, что историческое здание было построено специально для нужд библиотеки. "Оно большое, просторное, светлое и соответствует функциям библиотеки. Печально, что такое здание не нужно для муниципальных функций. Сюда приходили молодые мамы, пожилые люди не только за книгами, но и просто поговорить - здание библиотеки служило общественным центром. Кроме того, в Булдури нет муниципального центра обслуживания клиентов", - говорит Вейнберга.