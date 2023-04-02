К Latvenergo обращались по поводу покупки Gaso

Потому что со стороны государства видение того, как развивать эту инфраструктуру, немного отличается от решений, основанных на бизнесе", - сказала Индриксоне.

Какой-либо конкретной задачи перед Latvenergo Министерство экономики как акционер не ставило. Однако Индриксоне отмечает, что компания может сама решать, покупать ли Gaso. При этом она подчеркивает, что решение о том, кому продавать Gaso, остается за Latvijas gāze: "Мы надеялись, что где-то в марте будет известен какой-то результат. На данный момент у меня нет информации о результатах. Конечно, если покупатель найдется, то ему придется прийти в Кабинет министров за разрешением на приобретение доли в важной для национальной безопасности компании".

Есть несколько потенциальных покупателей

На этой неделе Latvijas gāze сообщило, что они связались с несколькими потенциальными инвесторами. Теперь они присылают конкретные предложения.

"В настоящее время мы получаем обязывающие предложения от потенциальных инвесторов. После завершения этого этапа полученные предложения будут проанализированы и будет разработано предложение. Ожидается, что предложение о выборе инвесторов для заключительного этапа процесса продажи Gaso будет представлено на рассмотрение наблюдательного совета Latvijas gāze в течение апреля этого года", - сообщили в компании.

Заместитель председателя правления Latvijas gāze Юрис Савицкис сказал передаче, что цена будет важным критерием при выборе, но не только. Например, должны быть соблюдены требования Закона о национальной безопасности.