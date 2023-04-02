К Latvenergo обращались по поводу покупки Gaso

Вторжение России в Украину существенно изменило работу Latvijas gāze - компании, частично принадлежащей "Газпрому". Поставлять в Латвию российский газ запрещено, более того, "Газпрому" фактически вообще не разрешено управлять Latvijas gāze, пока компания владеет оператором газораспределительной системы Gaso.
Latvijas gāze в настоящее время ищет покупателя для распределительной системы, и программе De Facto стало известно, что в покупке заинтересована и латвийская государственная компания Latvenergo. Решение о том, кому продать инфраструктуру, будет принимать правление Latvijas gāze, однако правительство сможет остановить сделку, если покупатель не соответствует требованиям Закона о национальной безопасности.
Заинтересованность в покупке газораспределительной системы высказывалась и ранее
В прошлом компании Latvijas gāze принадлежало практически все хозяйство природного газа в Латвии, но требования Европейского союза вынудили разделить компанию. Систему транспортировки газа и Инчукалнское хранилище природного газа пришлось полностью разделить, а контрольный пакет оператора по передаче и хранению газа Conexus Baltic Grid постепенно перешел к государственной компании Augstsprieguma tīkls.
С другой стороны, газораспределительная система, которая доставляет газ в каждый дом, осталась в собственности Latvijas gāze и была передана новому дочернему предприятию Gaso.
Передаче стало известно, что вскоре после разделения латвийская государственная компания Latvenergo проявила серьезный интерес к влиянию на Gaso. Компания уже провела подробные переговоры с одним из акционеров Latvijas gāze о покупке акций. Ральф Немиро, который занимал пост министра экономики с января 2019 года по март 2020 года, подтверждает, что рассматривалась возможность такой покупки. Считается, что этот вопрос остался в наследство от предыдущего правительства.
Ральф Немиро говорит, что было несколько аргументов, из-за чего сделка в итоге не состоялась. Например, прогнозы о снижении потребления газа, а также о том, что Latvenergo стало бы акционером Latvijas gāze наряду с "Газпромом".
"Рынок газа был не с восходящей тенденцией, а с падающей. Второе - должно ли латвийское государство участвовать в покупке долей капитала газотрейдинговой компании. Совокупность обстоятельств заставила нас взглянуть на этот вопрос весьма негативно", - рассказал чиновник.
Юридические требования заставляют избавиться от Gaso
Война России против Украины существенно изменила ситуацию в Latvijas gāze. Хотя предприятие напрямую не затронули санкции, изменения в Законе о национальной безопасности, принятые Сеймом в прошлом году, запрещают российским акционерам управлять важными для национальной безопасности коммерческими компаниями, такими как Gaso. Таким образом, "Газпром", хоть он и крупнейший собственник, не может голосовать на собраниях акционеров Latvijas gāze, пока владеет Gaso.
Латвийскому телевидению известно, что несколько месяцев назад Latvijas gāze обратилось к Latvenergo как к потенциальному покупателю. Министр экономики Илзе Индриксоне подтвердила, что в прошлом году обсуждалась возможность, что Latvenergo купит Gaso.
По ее словам, такой шаг принес бы стране ряд преимуществ.
"Мы также обсуждали в то время, когда энергетика находилась в компетенции Министерства экономики, что возможность влиять на развитие этой инфраструктуры была бы очень полезной. Особенно в те моменты, когда необходимо принимать решения об изменениях.
Потому что со стороны государства видение того, как развивать эту инфраструктуру, немного отличается от решений, основанных на бизнесе", - сказала Индриксоне.
Какой-либо конкретной задачи перед Latvenergo Министерство экономики как акционер не ставило. Однако Индриксоне отмечает, что компания может сама решать, покупать ли Gaso. При этом она подчеркивает, что решение о том, кому продавать Gaso, остается за Latvijas gāze: "Мы надеялись, что где-то в марте будет известен какой-то результат. На данный момент у меня нет информации о результатах. Конечно, если покупатель найдется, то ему придется прийти в Кабинет министров за разрешением на приобретение доли в важной для национальной безопасности компании".
Есть несколько потенциальных покупателей
На этой неделе Latvijas gāze сообщило, что они связались с несколькими потенциальными инвесторами. Теперь они присылают конкретные предложения.
"В настоящее время мы получаем обязывающие предложения от потенциальных инвесторов. После завершения этого этапа полученные предложения будут проанализированы и будет разработано предложение. Ожидается, что предложение о выборе инвесторов для заключительного этапа процесса продажи Gaso будет представлено на рассмотрение наблюдательного совета Latvijas gāze в течение апреля этого года", - сообщили в компании.
Заместитель председателя правления Latvijas gāze Юрис Савицкис сказал передаче, что цена будет важным критерием при выборе, но не только. Например, должны быть соблюдены требования Закона о национальной безопасности.
Савицкис: - Я думаю, это будет очень сложное решение. Цена - один из основных вопросов, но будут и дополнительные критерии, а дальше будет решать совет".
- О какой цене может идти речь? Это десятки миллионов? 100 миллионов евро?
Савицкис: - О каких 10 миллионах евро вы говорите? Нет-нет, конечно, все это намного дороже. Также и инфраструктура. Думаю, когда сделка состоится, вы узнаете.
- 100 миллионов евро?
Савицкис: - Не знаю. Я не хочу говорить, мне очень жаль. Нам лучше немного подождать.
Стороны не комментируют, представило ли Latvenergo обязывающее предложение. В письменном ответе Latvijas gāze подчеркнули, что такая информация является конфиденциальной.
Эксперт в области энергетики Гунар Валдманис считает, что инфраструктура Gaso достаточно важна для того, чтобы государство могло рассмотреть вопрос о ее покупке.
По его словам, если политики действительно решатся на покупку газораспределительной системы, логично было бы сделать это через Latvenergo.
"В случае с Latvenergo и Gaso самым важным синергетическим эффектом будет наличие у этих компаний платформ обслуживания клиентов, которые помогают работать с ними достаточно оптимизированным образом и эффективно обслуживать даже мелких клиентов, что очень важно", - отметил эксперт.
С другой стороны, Валдманис в качестве контраргумента против покупки Gaso приводит тот факт, что количество домохозяйств, подключенных к газу, скорее всего, уменьшится.
Сделка должна быть одобрена правительством
Между тем министр климата и энергетики Раймонд Чударс утверждает, что даже без покупки Gaso у государства есть инструменты для защиты своих интересов. По его словам, риски безопасности в процессе продажи невелики, поскольку Gaso - регулируемая компания со многими ограничениями.
"В настоящее время существуют очень четкие и конкретные правила того, как использовать критическую инфраструктуру, каковы обязанности держателя этой инфраструктуры. Мы сейчас говорим о полностью регулируемой среде, а не о свободном рынке", - указал Чударс.
Министр также подчеркнул, что статус коммерческой компании, важной для национальной безопасности, позволяет правительству предотвратить попадание Gaso в руки недружественной по отношению к Латвии компании.
Неаудированные финансовые отчеты Gaso показывают, что компания завершила 2022 год с убытками в размере 1,7 миллиона евро. Однако в предыдущие годы Gaso приносила стабильную прибыль в размере около 10 миллионов евро ежегодно, а оборот компании составляет около 50 миллионов евро в год.
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