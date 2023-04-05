Жители Вентспилса дали тюлененку необычное имя

Вентспилсское самоуправление долгое время финансово поддерживает содержание и реабилитацию тюленей, живущих в Рижском национальном зоопарке, поэтому зоопарк поручил маленьким вентспилсчанам важную задачу - подобрать наиболее подходящее имя для родившейся 27 января малышки.

Жителям Вентспилса в возрасте до 12 лет было предложено принять участие в конкурсе рисунков, подготовив и представив работу с изображением тюленя или семейства тюленей, указав имя, которым они хотели бы назвать новорожденную девочку-тюленя.

На конкурс было представлено много очень креативных и красивых рисунков. Имя, предложенное ученицей Вентспилсской художественной школы Алиной Марией, было выбрано как наиболее подходящее для малышки-тюленя - Sniegpulkstenīte (Подснежинка).

Также из всех присланных работ путем розыгрыша были определены три участника, которые получат благодарственные призы от Рижского национального зоопарка и Вентспилсского самоуправления, а именно Гундарс, воспитанник детского сада Zvaigznīte, Елизавета, ученица Вентспилсской 1-й начальной школы, и Даника, ученица художественной школы.

Совсем скоро Sniegpulkstenīte будет выпущена в море.

Напомним, в конце января в семье серых тюленей Рижского национального зоопарка произошло радостное событие - на свет появился тюлененок. Уже при рождении детеныш весил около 10 килограммов, а за первые четыре недели набрал вес до 40 килограммов.

Галерея: В Рижском зоопарке родился тюлень



