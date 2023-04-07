Они познакомились в монастыре и прожили вместе всю жизнь. История бывшей монахини

На следующий день позвонил мужчина. Он сказал, что чувствовал себя изолированным как гей-католик. Говорят, что он плакал, читая мое письмо, напечатанное в газете. Мое письмо заставило его почувствовать себя менее одиноким и понять, что он такой не один. Я была потрясена и не могла дождаться, чтобы рассказать об этом Пег. Я была так счастлива узнать, что мы изменили жизнь по крайней мере одного человека.

Затем я получила почти 200 подобных звонков и электронных писем. Пег и я были родственными душами, но мы так и не смогли осуществить свою мечту пожениться.

В 2011 году у Пег диагностировали рак желчного пузыря. Она умерла через три месяца в возрасте 74 лет. Мне было 70. В своем последнем письме Пег написала мне: "Совы олицетворяют ум, блеск, перспективу, интуицию, острый ум, независимость, мудрость, защиту, тайну и силу. Все это есть у тебя, моя дорогая Мон".

После смерти Пег меня полностью охватила глубокая печаль. Я перестала играть в гольф, слушать музыку и наряжаться - все то, чем мы любили заниматься вместе. Я стала жить в каком-то тумане.

Однажды утром, через год после ее смерти, я услышала в саду страшный переполох - стая ворон напала на кого-то, видимо, сидевшего на дереве возле дома. Я медленно подняла жалюзи и замерла. Это была сова - большая красивая белая сипуха с сердцевидным лицом. Сова сидела неподвижно 15 минут, и все это время мы смотрели друг другу в глаза.

Когда она улетела, туман печали наконец рассеялся. Я снова почувствовала себя живой и поняла, что я больше не одна.