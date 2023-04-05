Заканчивается очередной рабочий день. Все ближе длинные, праздничные выходные. А пока, RUS TVNET собрал для вас все самые главные события среды, 5 апреля.
ГЛАВНОЕ ЗА 5 АПРЕЛЯ ⟩ В Риге будет метробусная линия, закон о службе в армии и права водителей в CSDD
Новости Латвии:
Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон о Службе государственной обороны, поэтому этим летом ожидается первый добровольный призыв молодежи на службу.
В среду, 5 апреля, Рижская дума приняла решение о выкупе нескольких участков земли в Пурвциемсе для строительства метробусной линии.
Кто виноват в том, что памятник Пушкину окрасили в цвета флагов, а в Музее оккупации побили стекла? И что должно случиться, чтобы это прекратилось?
Некий житель Латвии интересуется, имеет ли Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) право не разрешать собственнику автомашины быть рядом, когда проводится технический осмотр его автомобиля, сообщает Latvijas Vēstnesis.
В первый этап реконструкции парка Узварас планируется вложить 6 млн евро, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс.
За рубежом:
В прошлую пятницу, 31 марта, новость о том, что в волости Люганузе Ида-Вирумаа в пруду, который служит водным резервуаром для пожарной команды, утонул полуторагодовалый мальчик, потрясла всю Эстонию. "Но, как всегда в нашей стране, мы шевелимся только тогда, когда в доме уже траур!" - говорит старожил деревни Варья Рутт. Она считает, что катастрофа была предопределена в тот самый момент, как начали копать яму для пруда.
Басманный суд Москвы отправил до 2 июня в СИЗО петербурженку Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву, в результате которого погиб Владлен Татарский - известный Z-блогер, принимавший участие в военных действиях в Украине.
За совершение агентурных операций в Беларуси задержаны граждане Польши и стран Балтии, заявил во вторник председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Иван Тертель.
Украинские дипломаты Олег Вербовый и Виталий Литвин работают в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене. Они занимаются сотрудничеством с такими международными организациями, как ОБСЕ, МАГАТЭ, и другими различными агентствами по линии ООН, которые представлены в Австрии.
Интересное чтиво:
В понедельник, 3 апреля, несколько автоводителей возле Тинужи удивились военному вертолету, летящему на высоте всего несколько метров. Один очевидец передаче Латвийского телевидения Dienas ziņas рассказал о пережитом.
Марокканский футболист Софьян Кьюин попал в жуткую аварию, находясь за рулём автомобиля.
Австралийская актриса Ребел Уилсон поделилась в социальных сетях новыми фотографиями c дочерью.
Жители Вентспилса дали имя малышке-тюленю, живущей в Рижском национальном зоопарке. Тюлененка назвали Sniegpulkstenīte (в пер. с лат. яз. - Подснежинка), сообщило самоуправление Вентспилса.
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