ГЛАВНОЕ ЗА 5 АПРЕЛЯ ⟩ В Риге будет метробусная линия, закон о службе в армии и права водителей в CSDD

Новости Латвии:

Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон о Службе государственной обороны, поэтому этим летом ожидается первый добровольный призыв молодежи на службу.

В среду, 5 апреля, Рижская дума приняла решение о выкупе нескольких участков земли в Пурвциемсе для строительства метробусной линии.

Кто виноват в том, что памятник Пушкину окрасили в цвета флагов, а в Музее оккупации побили стекла? И что должно случиться, чтобы это прекратилось?

Некий житель Латвии интересуется, имеет ли Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) право не разрешать собственнику автомашины быть рядом, когда проводится технический осмотр его автомобиля, сообщает Latvijas Vēstnesis.

В первый этап реконструкции парка Узварас планируется вложить 6 млн евро, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс.

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