Судья Зиемеле о повышении пенсионного возраста: это произойдет не завтра, и не через год

Она отметила, что правительство обязано думать о долгосрочном развитии латвийского народа, а при принятии решения об увеличении пенсионного возраста необходимо применять хорошую законодательную практику.

В то же время Зиемеле выразила уверенность в том, что премьер-министр Кришьянис Кариньш только актуализировал тему и дал возможность начать обсуждение такого вопроса. Это не означает немедленного действия. Вместо этого правительство должно привлечь общество, углубленные вопросы нужно рассмотреть и учесть всю доступную информацию, принимая решение в понятном обществу виде.

Напомним, сегодня Кариньш отметил, что из-за демографической ситуации, если в стране ничего не изменится, рабочей силы будет все меньше и это остановит экономический рост. По словам премьера, такая же ситуация наблюдается по всей Европе, поэтому будет борьба за рабочую силу.

Премьер указал, что этот вопрос необходимо серьезно обсудить в правительстве и предложить решения, потому что в результате мер демографической поддержки население не растет и после восстановления независимости число новорожденных сократилось наполовину.

В свою очередь, министр благосостояния Эвика Силиня в программе Латвийского радио Krustpunktā, комментируя заявление премьера, заявила, что в Латвии продолжается уже начатое повышение пенсионного возраста, который в 2025 году достигнет 65 лет.

Силиня сообщила, что на данный момент не рассматривает повышение пенсионного возраста, это не входило в ее планы.