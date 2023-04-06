Латвии неизбежно придется думать о повышении пенсионного возраста, в четверг на внеочередном заседании правительства заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Повысить пенсионного возраста решили и во Франции, и это вызвало широкие протесты. После актуализации темы на заседании правительства вопрос об увеличении пенсионного возраста должен быть рассмотрен полноценно и углубленно в передаче Латвийского телевидения Šodienas jautājums пояснила судья суда Европейского Союза Инета Зиемеле.
Судья Зиемеле о повышении пенсионного возраста: это произойдет не завтра, и не через год
Она отметила, что правительство обязано думать о долгосрочном развитии латвийского народа, а при принятии решения об увеличении пенсионного возраста необходимо применять хорошую законодательную практику.
В то же время Зиемеле выразила уверенность в том, что премьер-министр Кришьянис Кариньш только актуализировал тему и дал возможность начать обсуждение такого вопроса. Это не означает немедленного действия. Вместо этого правительство должно привлечь общество, углубленные вопросы нужно рассмотреть и учесть всю доступную информацию, принимая решение в понятном обществу виде.
Напомним, сегодня Кариньш отметил, что из-за демографической ситуации, если в стране ничего не изменится, рабочей силы будет все меньше и это остановит экономический рост. По словам премьера, такая же ситуация наблюдается по всей Европе, поэтому будет борьба за рабочую силу.
Премьер указал, что этот вопрос необходимо серьезно обсудить в правительстве и предложить решения, потому что в результате мер демографической поддержки население не растет и после восстановления независимости число новорожденных сократилось наполовину.
В свою очередь, министр благосостояния Эвика Силиня в программе Латвийского радио Krustpunktā, комментируя заявление премьера, заявила, что в Латвии продолжается уже начатое повышение пенсионного возраста, который в 2025 году достигнет 65 лет.
Силиня сообщила, что на данный момент не рассматривает повышение пенсионного возраста, это не входило в ее планы.
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