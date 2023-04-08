Собаку впервые в истории вылечили от алкоголизма

Как пишет газета, алкозависимость собаки приобрели из-за хозяина, который злоупотреблял спиртным. Когда владелец животных засыпал, остатки алкоголя выпивали животные. В результате Коко на четыре недели пришлось погрузить в медикаментозную кому. Второго же пса спасти так и не удалось.

В зоозащитной организации отметили, что жизни Коко сейчас ничего не угрожает. Собака идет на поправку, но ей до сих пор требуется круглосуточный уход и восстановление. По этой причине Коко пока не готовы пристраивать в новый дом.