Собаку впервые в истории вылечили от алкоголизма

В Великобритании в центр спасения животных в городе Плимтон после смерти хозяина были доставлены двухлетний лабрадор Коко и другая собака, пишет газета The Telegraph. В центре у них диагностировали абстинентный синдром - животные страдали от болей и судорог, вызванных отсутствием алкоголя в организме.
Как пишет газета, алкозависимость собаки приобрели из-за хозяина, который злоупотреблял спиртным. Когда владелец животных засыпал, остатки алкоголя выпивали животные. В результате Коко на четыре недели пришлось погрузить в медикаментозную кому. Второго же пса спасти так и не удалось.
В зоозащитной организации отметили, что жизни Коко сейчас ничего не угрожает. Собака идет на поправку, но ей до сих пор требуется круглосуточный уход и восстановление. По этой причине Коко пока не готовы пристраивать в новый дом.
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