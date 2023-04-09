Сотрудники NMPD получат 124 788 евро за ущерб, причиненный их здоровью

17 января текущего года NMPD приняла решение о назначении единовременного пособия в размере 25 573 евро за тяжелые телесные повреждения, полученные сотрудниками службы при выполнении своих обязанностей во время вызовов.

Уже 20 января было принято решение о назначении единовременного пособия в размере 99 215 евро в связи со смертью сотрудника NMPD, произошедшей во время выезда на вызов службы.

Минздрав поясняет, что в бюджете NMPD не предусмотрено такое финансирование для выплаты единовременных пособий в связи с причинением тяжкого вреда здоровью сотрудников во время выездов на вызовы и в связи со смертью сотрудника во время выполнения служебных обязанностей во время вызова. По этой причине необходимо решение правительства о предоставлении финансирования NMPD в размере 124 788 евро для обеспечения единовременного пособия.