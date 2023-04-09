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Сотрудники NMPD получат 124 788 евро за ущерб, причиненный их здоровью

rus.tvnet.lv/LETA
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Служба неотложной медицинской помощи (NMPD)
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) Фото: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD)

Министерство здравоохранения планирует обеспечить единовременную выплату пособий в общем объеме 124 788 евро за вред здоровью, причиненный работникам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), согласно представленному правительству проекту приказа, подготовленному Минздравом.

17 января текущего года NMPD приняла решение о назначении единовременного пособия в размере 25 573 евро за тяжелые телесные повреждения, полученные сотрудниками службы при выполнении своих обязанностей во время вызовов.

Уже 20 января было принято решение о назначении единовременного пособия в размере 99 215 евро в связи со смертью сотрудника NMPD, произошедшей во время выезда на вызов службы.

Минздрав поясняет, что в бюджете NMPD не предусмотрено такое финансирование для выплаты единовременных пособий в связи с причинением тяжкого вреда здоровью сотрудников во время выездов на вызовы и в связи со смертью сотрудника во время выполнения служебных обязанностей во время вызова. По этой причине необходимо решение правительства о предоставлении финансирования NMPD в размере 124 788 евро для обеспечения единовременного пособия.

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