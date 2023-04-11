Британское предприятие экспортировало в Россию электронику более чем на миллиард евро

В записях российских учреждений указано, что предприятие Mykines Corporation LLP отправило техническое оборудование, в том числе серверы, ноутбуки и части компьютеров, которые производят такие бренды, как Huawei, Intel, Apple и Samsung. Среди отправленных товаров были также высококлассные микросхемы, телекоммуникационные установки и серверы, которые могут быть использованы для инфраструктуры.

Согласно таможенным документам, стоимость отправленных упомянутым предприятием товаров, на экспорт которых в Россию Великобританией установлены ограничения, составляет по меньшей мере 982 млн долларов (901,3 млн евро).

Полученные данные свидетельствуют о том, что больше всего в Россию было экспортировано мобильных телефонов - на 568 миллионов долларов (521 млн евро), при этом декларации свидетельствуют, что в основном они были произведены Samsung и Apple.