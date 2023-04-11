Британское предприятие экспортировало в Россию электронику более чем на миллиард евро

С февраля прошлого года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, одна британская компания организовала продажу электронных товаров для России на сумму примерно в 1,2 млрд долларов (1,1 млрд евро), сообщает издание Financial Times. К тому же бизнес расцвел сразу после начала вторжения.
В записях российских учреждений указано, что предприятие Mykines Corporation LLP отправило техническое оборудование, в том числе серверы, ноутбуки и части компьютеров, которые производят такие бренды, как Huawei, Intel, Apple и Samsung. Среди отправленных товаров были также высококлассные микросхемы, телекоммуникационные установки и серверы, которые могут быть использованы для инфраструктуры.
Согласно таможенным документам, стоимость отправленных упомянутым предприятием товаров, на экспорт которых в Россию Великобританией установлены ограничения, составляет по меньшей мере 982 млн долларов (901,3 млн евро).
Полученные данные свидетельствуют о том, что больше всего в Россию было экспортировано мобильных телефонов - на 568 миллионов долларов (521 млн евро), при этом декларации свидетельствуют, что в основном они были произведены Samsung и Apple.
Издание отмечает, что Mykines Corporation LLP в России активно действовало еще до вторжения, однако таможенные записи свидетельствуют о том, что после начала войны бизнес компании с этой страной внезапно взлетел. Например, еще в 2021 году объем импорта, который эта компания ввозила в Россию в неделю, редко превышал один миллион долларов, но с апреля 2022 года компания, похоже, переживает расцвет.
В одну майскую неделю был достигнут рекорд объема импорта, когда в Россию были импортированы товары стоимостью 107,1 млн долларов (98,27 млн евро).
Также отмечается, что отправка этих товаров в Россию без разрешения Великобритании может быть нарушением санкций, даже если они ввезены в Россию из третьих стран.
В документах Mykines Corporation LLP в качестве владельца был указан Виталий Поляков, который является резидентом Украины. Однако, по данным украинской группы анализа открытых данных Molfar, под описание Полякова подходит только один человек: дорожный строитель, работающий в украинской государственной горнодобывающей компании.
Этот мужчина не ответил на запрос Financial Times дать комментарий.
В свою очередь, до августа 2022 года управляющей владелицей Mykines Corporation LLP была 34-летняя украинка, родившаяся в том же городе, что и Поляков. Она тоже не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.
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