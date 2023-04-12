Инфографика ⟩ Годовая инфляция в марте - 17,3%. На что цены изменились сильнее всего?

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц вырос на 2%. Цены на алкогольные напитки выросли на 1,7%, в основном из-за завершения акций на вино, спиртные напитки и пиво. Табачные изделия подорожали в среднем на 2,6%.

Средний уровень цен на одежду и обувь в марте поднялся на 6,4%, на что повлияло поступление новинок весеннего сезона. Цены на одежду выросли на 6%, а на обувь - на 7,9%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц снизился на 1,7%. Самое значительное падение цен в группе в течение месяца было на электроэнергию. Подешевели также тепловая энергия, твердое топливо, водоснабжение, услуги канализации. Аренда жилья, наоборот, стала дороже.

В группе здравоохранения средний уровень цен за месяц вырос на 0,9%. Наиболее значительный рост цен наблюдался в группе фармацевтической продукции. Подорожали также услуги врачей-специалистов и стоматологические услуги.

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подешевели на 0,9%, главным образом под влиянием снижения цен на топливо на 3,3%. Цены на дизтопливо снизились на 4,8%, на бензин - на 0,9%, на автогаз - на 5,9%. При этом подорожали пассажирские авиаперевозки, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта.