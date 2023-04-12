Инфографика ⟩ Годовая инфляция в марте - 17,3%. На что цены изменились сильнее всего?

В марте этого года по сравнению с февралем потребительские цены в Латвии выросли на 0,7%, однако за год - в марте этого года по сравнению с мартом 2022 года - рост составил 17,3%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция достигала 20,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
При этом средний за 12 месяцев уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами в марте вырос на 19,8%.
В марте 2023 года по сравнению с февралем наибольшее влияние на изменение уровня цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+0,4 процентных пункта), одежда и обувь (+0,3 п. п.), группа различных товаров и услуг (+0,2 п. п. ), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,1 п. п.), товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (+0,1 п. п.), здравоохранение (+0,1 п. п.), товары и услуги, связанные с жильем (-0,3 п. п.), а также с транспортом (-0,1 п. п.).
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%.
Самый значительный рост цен произошел на свежие овощи (+15%). В результате завершения акций дороже стало также вяленое, соленое или копченое мясо (+5,2%), хлеб (+1,7%), в основном белый хлеб. В течение месяца также выросли цены на мороженое (+6,5%), свинину (+1,3%), свежую или охлажденную рыбу (+5,5%), яйца (+2,1%), мясные продукты (+1,5%) и свежие фрукты (+0,6%).
При этом подешевело молоко (-4%), а в период акций упали цены на молочные продукты (-2,1%), йогурт (-3,5%), сыр и творог (-1%), кондитерские изделия ( -1,1%) и сливочное масло (-3%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц вырос на 2%. Цены на алкогольные напитки выросли на 1,7%, в основном из-за завершения акций на вино, спиртные напитки и пиво. Табачные изделия подорожали в среднем на 2,6%.
Средний уровень цен на одежду и обувь в марте поднялся на 6,4%, на что повлияло поступление новинок весеннего сезона. Цены на одежду выросли на 6%, а на обувь - на 7,9%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц снизился на 1,7%. Самое значительное падение цен в группе в течение месяца было на электроэнергию. Подешевели также тепловая энергия, твердое топливо, водоснабжение, услуги канализации. Аренда жилья, наоборот, стала дороже.
В группе здравоохранения средний уровень цен за месяц вырос на 0,9%. Наиболее значительный рост цен наблюдался в группе фармацевтической продукции. Подорожали также услуги врачей-специалистов и стоматологические услуги.
Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подешевели на 0,9%, главным образом под влиянием снижения цен на топливо на 3,3%. Цены на дизтопливо снизились на 4,8%, на бензин - на 0,9%, на автогаз - на 5,9%. При этом подорожали пассажирские авиаперевозки, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта.
В свою очередь, наибольшее влияние на рост уровня средних потребительских цен в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года оказали товары и услуги, связанные с жильем (6,5 п. п.), продукты питания и безалкогольные напитки (6,3 п. п.). связанные с отдыхом и культурой товары и услуги (0,8 п. п.), в группе различных товаров и услуг (0,8 п. п.), а также алкогольные напитки и табачные изделия (0,7 п. п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 24,1%.
Наиболее существенное влияние на увеличение среднего уровня цен в течение года в этой группе оказали хлеб (+38,5%), кондитерские изделия (+22,7%), мука и прочие зерновые (+24,9%), макаронные изделия (+21,8%), рис (+20,7%) и сухие завтраки (+15,8%). Заметно подорожали вяленое, соленое или копченое мясо (+26,8%), птица (+23,9%), свинина (+21,8%), мясные продукты (+20,6%) и говядина (+20.0,8%).
За год выросли цены на сыр и творог (+19,6%), яйца (+40,2%), молочные продукты (+17%), молоко (+12,1%), а также йогурт (+11,5%). Подорожали свежие овощи (+36,8%), кофе (+24,7%), свежие фрукты (+16%), сахар (+70,3%), мороженое (+24,1%), шоколад (+19,7%), консервы или переработанная рыба и морепродукты (+27,9%), фруктовые и овощные соки (+21,7%), соусы и приправы (+41%), растительное масло (+22,4%), сливочное масло (+14,9%), безалкогольные напитки (+21,6%), сушеные, консервированные или переработанные овощи (+21,9%) и замороженная рыба (+31,2%).
В течение года также выросли цены на сухофрукты и орехи (+22%), чай (+21%), сладости (+18,5%), оливковое масло (+20,6%), свежую или охлажденную рыбу (+14%), на маргарин (+29,1%), готовую для употребления еду (+20,9%), варенье и мед (+9,2%), вяленую, копченую или соленую рыбу (+17,7%), чипсы (+27,9%), минеральную воду (+12,3%), а также соль и специи (+12,7%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 9%. Цены на пиво, крепкие спиртные напитки и вино выросли на 10,2%. Цены на табачные изделия за год в среднем поднялись на 6,9%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 40,2%. При этом наиболее значительный рост цен был на тепловую энергию (+62,3%), электроэнергию (+60,2%), твердое топливо (+58%) и природный газ (+79,5%). Подорожали услуги водоснабжения, канализации, услуги по обслуживанию, эксплуатации и ремонту жилья, материалы для содержания и ремонта жилья, а также вывоз мусора.
В группе здравоохранения средний уровень цен за год поднялся на 9,9%. Особенно подорожали фармацевтические товары, услуги стоматологов и врачей-специалистов.
Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц увеличился на 17,5%, при этом услуги ресторанов и кафе подорожали на 15,1%, услуги столовых - на 19%, а услуги быстрого питания - на 19,1%.
В группе различных товаров и услуг за год цены выросли на 15,6%, на что существенное влияние оказало удорожание средств личной гигиены и косметических средств. Подорожали страхование транспортных средств, услуги парикмахерских и салонов красоты, а также расходы на содержание пожилых людей в пансионатах.
При этом цены на топливо за год снизились на 7,5%.
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