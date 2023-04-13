Пакруойская усадьба готовится к весеннему фестивалю: скоро расцветет более 5 млн цветов

Уже осенью 2021 года флористы усадьбы в сотрудничестве с голландскими цветоводами отобрали и высадили на территории поместья более 250 сортов тюльпанов и других изысканных весенних цветов - нарциссов, гиацинтов, крокусов и др. В этом году огромную территорию Пакруойской усадьбы площадью 10 гектаров украсят не менее 5 миллионов весенних луковичных цветов. На фестивале особое внимание уделяется не только цветовой гамме и изысканным ландшафтным орнаментам, но и высоте цветов и периоду их цветения. Большое цветение начнется с нарциссов, гиацинтов, ранних тюльпанов, а по мере того, как фестиваль будет продолжаться, окрестности будут расцвечены изобилием более поздних сортов тюльпанов.

Фото: Пресс-фото

В этом году любителей тюльпанов на фестивале ждет выставка цветов под открытым небом. На отведенной для этого большой площади можно будет не только полюбоваться самыми изысканными видами весенних цветов, но и приобрести луковицы понравившихся растений.