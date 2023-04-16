Создана самая подробная трехмерная карта Марса. Она доступна каждому

Новая карта Марса (доступна ЗДЕСЬ) представляет собой мозаику изображений, сделанных орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Карта - результат шестилетней работы, когда исследователи склеили около 110 тысяч фотографий Марса. Большинство изображений были созданы с помощью компьютерного алгоритма, однако 13 тысяч изображений были добавлены на карту вручную.

Карта настолько детализирована, что каждый пиксель включает около 25 квадратных метров марсианской поверхности. Другими словами, если бы эту карту напечатали, она была бы больше футбольного поля.

“Мы давно хотели создать что-то подобное. Это прекрасное произведение искусства, которое также будет полезно в науке”, - говорится в заявлении ученого НАСА.

Действительно, пилотная версия карты была процитирована в 120 научных исследованиях, что свидетельствует о важности карты для науки. Теперь карта доступна и для широкой публики, и пользоваться ею очень просто. Просто откройте карту в веб-браузере и нажмите на нее, чтобы увидеть нужный вам регион Марса.

"Масштаб этой работы действительно беспрецедентен. Цель состоит в том, чтобы снизить барьеры для людей, заинтересованных в исследовании Марса", - сказал руководитель лаборатории планетарной визуализации в Caltech Джей Диксон.