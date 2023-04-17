Видео ⟩ Охотники встретили странного глухаря

В пятницу, 14 апреля, охотники из Пярнумаа (Эстония) встретили глухаря, который взлетел прямо на капот автомобиля, пишет Rus.Postimees.
Сейчас у глухарей брачный период, и время от времени можно встретить агрессивно ведущих себя птиц. Самцы глухарей даже могут напасть на людей.
Такое поведение не свойственное глухарям и вероятно, вызвано нарушениями гормональной регуляции птицы. В брачный период уровень тестостерона у них может быть в пять раз выше обычного.
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