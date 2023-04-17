Видео ⟩ Охотники встретили странного глухаря

Сейчас у глухарей брачный период, и время от времени можно встретить агрессивно ведущих себя птиц. Самцы глухарей даже могут напасть на людей.

Такое поведение не свойственное глухарям и вероятно, вызвано нарушениями гормональной регуляции птицы. В брачный период уровень тестостерона у них может быть в пять раз выше обычного.