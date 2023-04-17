Пн, 17.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Охотники встретили странного глухаря

rus.postimees.ee
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Глухарь.
Глухарь. Фото: Kuvatõmmis videost

В пятницу, 14 апреля, охотники из Пярнумаа (Эстония) встретили глухаря, который взлетел прямо на капот автомобиля, пишет Rus.Postimees

Сейчас у глухарей брачный период, и время от времени можно встретить агрессивно ведущих себя птиц. Самцы глухарей даже могут напасть на людей.

Такое поведение не свойственное глухарям и вероятно, вызвано нарушениями гормональной регуляции птицы. В брачный период уровень тестостерона у них может быть в пять раз выше обычного. 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх