Казакс: Банковский сектор стабилен, но неопределенность остается высокой

"В настоящее время нет никаких оснований для беспокойства по поводу банковского сектора Латвии. Разумеется, в бизнесе всегда есть риски, но наш последний анализ после турбулентности в Швейцарии не свидетельствует о том, что в банковском секторе Латвии имеются какие-либо системные проблемы. Нет.

Банковский сектор стабилен, ситуация стабильна", - заверил глава центрального банка.

Говоря о поглощении ряда банков США и Швейцарии, Казакс отметил, что экономика в последние годы менялась очень быстро - резко росли цены и процентные ставки, чтобы замедлить инфляцию и вернуть ее на более умеренный уровень. Поэтому было бы наивно думать, что это не вызовет колебаний во всей экономике.

"При столь резких изменениях возможно образование очагов риска в определенных сегментах экономики - мы должны быть бдительными, отслеживать ситуацию и, если необходимо, вмешиваться для снижения рисков. Поэтому нельзя сказать, что не будет никаких обострений и колебаний - жизнь есть жизнь. В то же время я хотел бы подчеркнуть, что Европа многому научилась после финансового кризиса 2008 года, многое было изменено и улучшено. Мы видим совершенно иной механизм надзора, с гораздо более пристальным банковским надзором. Следовательно, институционально европейская банковская и финансовая система намного сильнее, банковский капитал намного больше, ликвидность доступна. И, в конце концов, Европейский центральный банк (ЕЦБ) располагает инструментами для разрешения проблемных ситуаций. Поэтому нет причин связывать нынешнюю турбулентность на финансовых рынках с тем, что произошло в 2008 году. Это не европейский банковский кризис", - сказал Казакс.

Он отметил, что неопределенность остается высокой.

"Мы не знаем, как разрешится война в Украине, не знаем, что будет с ценами на энергоресурсы осенью, не знаем, как открытие Китая после пандемии Covid-19 повлияет на мировой спрос и инфляцию.

Поэтому мы должны следить за развитием событий, должны быть осторожны, а, если потребуется, ЕЦБ вмешается, чтобы стабилизировать ситуацию", - сказал глава Банка Латвии.