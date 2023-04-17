ABLV Bank подал иск против ЕЦБ и SRB о взыскании 414,7 млн евро

К тому же ABLV Bank и его дочерний банк в Люксембурге не утратили ликвидности, и это не угрожало им в обозримом будущем, подчеркивают представители банка. Финансовое положение ABLV Bank и его дочернего банка в Люксембурге было стабильным как с точки зрения капитализации и доходности, так и с точки зрения ликвидности.

Представители ABLV Bank заявляют, что решения ЕЦБ и SRB, а также публичные заявления сделали невозможным дальнейшую деятельность банка, что вынудило акционеров ABLV Bank принять решение о ликвидации банка, чтобы уменьшить возможный ущерб.

Ликвидируемый ABLV Bank просит суд признать, что ЕЦБ и SRB несут солидарную ответственность за убытки, понесенные ABLV в связи с прекращением деятельности и ликвидацией. Компенсация запрошенных убытков была рассчитана ABLV Bank и независимыми экспертами.

Проблемы у ABLV Bank возникли после того, как FinCEN объявила в феврале 2018 года, что планирует ввести санкции против банка за схемы отмывания денег, которые помогали ядерной программе Северной Кореи, а также незаконную деятельность в Азербайджане, России и Украине.

В опубликованном FinCEN отчете также говорится, что до 2017 года руководство ABLV Bank использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить направленные против него судебные иски и снизить угрозы своей высокорискованной деятельности.

ABLV Bank отверг обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заявило, что не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к взяточничеству. Служба финансовой разведки, с другой стороны, признала, что не обнаружила никаких нарушений санкций, связанных с Северной Кореей.