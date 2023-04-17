ABLV Bank подал иск против ЕЦБ и SRB о взыскании 414,7 млн евро

Ликвидируемый ABLV Bank обратился в Суд ЕС с требованием взыскать с Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Единого совета по урегулированию споров (Single Resolution Board, SRB) убытки в размере 414,691 млн евро, сообщается в официальном вестнике ЕС.
ABLV Bank просит признать солидарную ответственность ЕЦБ и SRB за ущерб, причиненный банку в результате прекращения его деятельности, а также деятельности люксембургского филиала, и обязать ответчиков солидарно возместить ущерб.
Также ABLV Bank просит Суд ЕС определить, что материальный ущерб составляет не менее 414 691 000 евро, прибавив к этой сумме проценты за просрочку за период со дня вынесения решения до полной уплаты, а также взыскать с истцов компенсацию судебных расходов.
ABLV Bank поясняет, что иск о возмещении убытков связан с действиями ЕЦБ и SRB после заявления американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в феврале 2018 года, когда указанные учреждения без каких-либо юридических оснований предписали ABLV Bank и его дочернему банку в Люксембурге ликвидироваться. В результате ABLV Bank, а затем и его дочерний банк в Люксембурге были вынуждены прекратить свою деятельность.
ЕЦБ и SRB публично заявили, что ABLV Bank и его дочерний банк в Люксембурге имеют проблемы с ликвидностью и будут ликвидированы в соответствии с национальным законодательством. Этими решениями ЕЦБ и SRB превысили свои полномочия и своими решениями вмешались в компетенцию госучреждений и судов, считает ABLV Bank.
К тому же ABLV Bank и его дочерний банк в Люксембурге не утратили ликвидности, и это не угрожало им в обозримом будущем, подчеркивают представители банка. Финансовое положение ABLV Bank и его дочернего банка в Люксембурге было стабильным как с точки зрения капитализации и доходности, так и с точки зрения ликвидности.
Представители ABLV Bank заявляют, что решения ЕЦБ и SRB, а также публичные заявления сделали невозможным дальнейшую деятельность банка, что вынудило акционеров ABLV Bank принять решение о ликвидации банка, чтобы уменьшить возможный ущерб.
Ликвидируемый ABLV Bank просит суд признать, что ЕЦБ и SRB несут солидарную ответственность за убытки, понесенные ABLV в связи с прекращением деятельности и ликвидацией. Компенсация запрошенных убытков была рассчитана ABLV Bank и независимыми экспертами.
Проблемы у ABLV Bank возникли после того, как FinCEN объявила в феврале 2018 года, что планирует ввести санкции против банка за схемы отмывания денег, которые помогали ядерной программе Северной Кореи, а также незаконную деятельность в Азербайджане, России и Украине.
В опубликованном FinCEN отчете также говорится, что до 2017 года руководство ABLV Bank использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить направленные против него судебные иски и снизить угрозы своей высокорискованной деятельности.
ABLV Bank отверг обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заявило, что не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к взяточничеству. Служба финансовой разведки, с другой стороны, признала, что не обнаружила никаких нарушений санкций, связанных с Северной Кореей.
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