Фото ⟩ McDonald’s открыл новый ресторан в Риге

Галерея: McDonald’s открыл новый ресторан в Риге

Таким образом, у McDonald’s 14 филиалов в Латвии. Площадь нового заведения составляет 405 квадратных метров.

С открытием нового ресторана McDonald’s увеличил свою команду в Латвии до более чем 850 сотрудников.

Уже сообщалось, что девелопер проекта недвижимости VPH Latvia инвестирует девять миллионов евро в новый проект на улице Юглас, напротив торговых центров IKEA и Saga.

Проект будет включать в себя четыре разных здания - точки быстрого питания McDonald’s и KFC, автомойку ProBro и торговый центр с арендатором SuperAlko.

LETA уже сообщала, что оборот Premier Restaurants Latvia, управляющей сетью McDonald’s в Латвии, в 2021 году составил 50,656 млн евро, что на 12,3% больше, чем годом ранее, а прибыль компании снизилась на 16,2% и составила 1,871 млн евро. Финансовые данные за 2022 год пока не обнародованы.

Premier Restaurants Latvia зарегистрирована в 1994 году, ее основной капитал составляет 4 237 289 евро. Единственным владельцем компании является Premier Capital p.l.c., зарегистрированная на Мальте.