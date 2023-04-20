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Rīgas namu pārvaldnieks на следующей неделе завершит отопительный сезон

rus.tvnet.lv
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Рига. Иллюстративное фото.
Рига. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

На основании долгосрочных прогнозов температуры воздуха Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) планирует на следующей неделе завершить отопительный сезон, начав отключение отопления в многоквартирных домах с централизованным отоплением, сообщила агентству LETA представитель RNP Уна Греневица.

В настоящее время по просьбе владельцев квартир отопление отключено уже в 19 домах. Большинство жильцов ждут окончания отопительного сезона, не принимая индивидуальных решений об отключении отопления в своих домах.

Как сообщалось, в 2021 году предприятие RNP работало с прибылью в размере 4,1 млн евро, а оборот вырос почти на 10% - до 61,149 млн евро.

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