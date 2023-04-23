Передача: Следователь СГД необоснованно получил премию в размере 14 210 евро

Для поощрения раскрытия сложных и крупных преступлений правительство время от времени выплачивает следователям премии, которые почти равны их годовому окладу. Однако передача Nekā personīga выяснила, что в одном случае сотрудник Департамента налоговой и таможенной полиции СГД получил вознаграждение в размере 14 тысяч, хотя он вовсе не заслуживал таких внушительных денег.
Осенью 2021 года правительство Кришьяниса Кариньша выделило 32 тысячи (31 423) евро из резервных фондов Службе государственных доходов для премий сотрудникам Департамента налоговой и таможенной полиции.
СГД хотела наградить четырех следователей, раскрывших крупные финансовые преступления.
Самую большую премию получил Мартиньш Сауле, старший следователь Курземского следственного отдела Департамента налоговой и таможенной полиции СГД - 14 210 евро.
Премия была присуждена за так называемое дело Dinaz. Следователи СГД выявили крупную организованную преступную группировку, действовавшую в сфере транзита и торговли топливом. Публично было объявлено, что в результате схем группа избегала акцизного налога как в Латвии, так и в других странах Европейского союза.
Дело было возбуждено в 2014 году следователем Кариной Плауде, которая в настоящее время в СГД уже не работает.
Бывший следователь говорит, что у причастных лиц были изъяты крупные суммы денег - около двух миллионов в разных валютах (1 492 481 евро, 68 417 долларов США, 1 454 720 злотых). В 2018 году суд признал эти деньги преступными и они были зачислены в госбюджет. За это можно было получить премию, потому что правилами СГД предусмотрены премии, если в пользу государства взыскано более миллиона евро.
В 2021 году за эту работу были присуждены премии, но вместо следователя Плауде заслуги были причислены другому человеку.
В документах о премии указано, что профессионализм следователя СГД Мартиньша Сауле способствовал раскрытию преступления международного масштаба, которое было завершено в Польше. Именно в результате действий Сауле в государственный бюджет возвращены средства на сумму около двух миллионов евро.
Министр финансов Янис Рейрс также поставил свою подпись на документах о премиях СГД в 2021 году.
Он говорит, что опирался на отчет СГД, который также был подписан руководством СГД. О том, что самая большая премия была выплачена следователю, который ее не заслужил, Рейрс узнал спустя несколько месяцев.
Прокуратура усмотрела в инциденте мошенничество и злоупотребление служебным положением. В пресс-службе учреждения сообщили, что прокуратура приступила к активной деятельности по установлению правонарушения и взысканию причиненного государству ущерба.
СГД начала дисциплинарное расследование в марте прошлого года.
Следствие установило, что многолетний начальник Департамента налоговой и таможенной полиции Каспар Подиньш предоставил Комиссии по материальному поощрению и вознаграждениям СГД ложную информацию.
Он руководил полицией и тогда, когда деньги, добытые преступным путем, были фактически возвращены государству, но через три года присвоил премию Сауле. Подиньш также подписал отчет о премиях, адресованный генеральному директору СГД Иеве Яунземе. Дисциплинарно-следственная комиссия СГД оштрафовала начальника за не соответствующее закону поведение с денежными средствами, в результате чего государству был нанесен значительный имущественный ущерб. На Подиньша было наложено дисциплинарное взыскание - снижение месячной зарплаты на 20% сроком на один год.
Его заместитель Кристине Прусака-Бринкмане также была оштрафована за плохое исполнение своих обязанностей. Ей также сократили зарплату на 20% на один год.
Еще одно лицо также было наказано снижением зарплаты на 10% за то, что не была проверена информация.
После нескольких месяцев ведомственной проверки KNAB отказал в возбуждении уголовного дела против Подиньша, потому что нет доказанного мотива мошенничества.
И Подиньш, и Прусака-Бринкмане больше не работают в СГД. Оба покинули службу в начале этого года по взаимному согласию. СГД отказала в интервью и дала ответы в письменной форме. Было несколько дисциплинарных дел по поводу необоснованно выплаченной премии. По двум из них приняты решения о штрафах. Обвиняемые обжаловали эти решения в суде.
СГД также оценивает взыскание 14 тысяч евро с двух человек. С кого именно, служба не сообщает.
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