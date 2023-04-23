Передача: Следователь СГД необоснованно получил премию в размере 14 210 евро

В 2021 году за эту работу были присуждены премии, но вместо следователя Плауде заслуги были причислены другому человеку.

В документах о премии указано, что профессионализм следователя СГД Мартиньша Сауле способствовал раскрытию преступления международного масштаба, которое было завершено в Польше. Именно в результате действий Сауле в государственный бюджет возвращены средства на сумму около двух миллионов евро.

Министр финансов Янис Рейрс также поставил свою подпись на документах о премиях СГД в 2021 году.

Он говорит, что опирался на отчет СГД, который также был подписан руководством СГД. О том, что самая большая премия была выплачена следователю, который ее не заслужил, Рейрс узнал спустя несколько месяцев.

Прокуратура усмотрела в инциденте мошенничество и злоупотребление служебным положением. В пресс-службе учреждения сообщили, что прокуратура приступила к активной деятельности по установлению правонарушения и взысканию причиненного государству ущерба.

СГД начала дисциплинарное расследование в марте прошлого года.

Следствие установило, что многолетний начальник Департамента налоговой и таможенной полиции Каспар Подиньш предоставил Комиссии по материальному поощрению и вознаграждениям СГД ложную информацию.