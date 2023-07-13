Штрафы за шум в уличных местах торговли в Риге могут достигать 10 000 евро

Правила планируется пересмотреть в конце весенне-летнего сезона. Осенью будет проведена оценка, сколько таких административных актов было составлено и сколько раз приостанавливалась работа открытых террас, чтобы принять решение о дополнительных ограничениях работы открытых террас, например, об ограничении времени работы террас в жилых районах.

Оценка будет проводиться совместно с представителями как предпринимателей, так и жителей.

Кроме того, изменения в правилах предусматривают, что во время уличных мероприятий, временной уличной торговли, а также при уличной торговли во время Рождества будет запрещена продажа напитков в стаканах, которые не подлежат повторному использованию или к ним не применяется плата за депозит.

Это условие временной уличной торговли и уличной торговли во время проведения мероприятий, если общее количество посетителей и участников мероприятия не превышает 5000 человек, вступит в силу в следующем году.

Для уличной торговли во время мероприятия, если общее количество посетителей и участников мероприятия превышает 5000 человек, данное условие вступит в силу в январе 2025 года, а для уличной торговли во время Рождества - в середине ноября следующего года.