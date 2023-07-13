Штрафы за шум в уличных местах торговли в Риге могут достигать 10 000 евро

Штраф за шум в местах уличной торговли в Риге может достигать 10 000 евро, сообщили агентству LETA в департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.
12 июля Рижская дума приняла обязательные правила, ограничивающие использование громкой музыки в уличных кафе.
"Цель Рижского самоуправления не в том, чтобы отменить или ограничить развлечения в столице, а в том, чтобы создать инструменты для ограничения тех, кто нарушает общественный порядок, и недобросовестных предпринимателей, которые основательно мешают жителям в ночное время", - поясняет заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Код для Риги").
В прошлом году в Рижскую муниципальную полицию поступило более 10 000 вызовов о чрезмерном шуме, необходимо эффективное решение, подчеркивает Озола.
В случае нарушения полиция будет иметь право составить административный акт, который обяжет предпринимателей уменьшить громкость музыки, а также приостановить работу открытой террасы на срок до 24 часов.
Если владелец открытой террасы не примет во внимание требования, изложенные в административном акте, составленном полицией, полиция также сможет налагать принудительные денежные штрафы на физических лиц в размере от 50 до 5000 евро, а на юридических лиц - в размере от 100 до 10 000 евро.
Если такое нарушение будет повторяться, Рижская муниципальная полиция совместно с Центром жителей районов Риги сможет принять решение об аннулировании разрешения на уличную торговлю, выданного предприятию общественного питания.
Правила планируется пересмотреть в конце весенне-летнего сезона. Осенью будет проведена оценка, сколько таких административных актов было составлено и сколько раз приостанавливалась работа открытых террас, чтобы принять решение о дополнительных ограничениях работы открытых террас, например, об ограничении времени работы террас в жилых районах.
Оценка будет проводиться совместно с представителями как предпринимателей, так и жителей.
Кроме того, изменения в правилах предусматривают, что во время уличных мероприятий, временной уличной торговли, а также при уличной торговли во время Рождества будет запрещена продажа напитков в стаканах, которые не подлежат повторному использованию или к ним не применяется плата за депозит.
Это условие временной уличной торговли и уличной торговли во время проведения мероприятий, если общее количество посетителей и участников мероприятия не превышает 5000 человек, вступит в силу в следующем году.
Для уличной торговли во время мероприятия, если общее количество посетителей и участников мероприятия превышает 5000 человек, данное условие вступит в силу в январе 2025 года, а для уличной торговли во время Рождества - в середине ноября следующего года.
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