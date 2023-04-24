"По мнению инвесторов, в стране царит умеренный хаос": инвестиционная среда в Латвии ухудшилась

Инвестиционная среда в Латвии ухудшилась, заявил в понедельник профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука на презентации исследования "Индекс среды иностранных инвестиций", проведенного Советом иностранных инвесторов в Латвии.
По пятибалльной системе общая оценка инвестиционной среды в 2022 году составила 2,3 балла. Годом ранее оценка составляла 2,9, в 2020 году - 2,7, в 2019 году - 2,6 балла.
Как отметил Саука, хуже, чем в 2022 году, рейтинг был только в 2016 году.
"По мнению инвесторов, в стране царит умеренный хаос, и непонятно, в какую сторону направляется этот корабль", - сказал Саука.
В то же время 79% иностранных инвесторов заявили, что продолжат инвестировать в Латвии. 15% не планируют это делать, а 6% еще не решили, так как все будет зависеть от обстоятельств или же в данный момент нет необходимости инвестировать.
Рейтинг политиков в индексе инвестиционной среды составил 2,7, соблюдение принципов корпоративного управления в компаниях с государственным капиталом оценено в 2,9 балла, в компаниях с муниципальным капиталом - в 2,6.
Оценка эффективности государственного сектора в упреждающем решении имеющихся задач составила 2,4. Инвесторы считают, что проблемы нужно решать быстрее, пояснил Саука.
Сотрудничество инвесторов с государственным сектором оценена в 3,2 балла, однако инвесторы отмечают, что коммуникация по-прежнему затруднена.
Приоритетами реформ, с точки зрения иностранных инвесторов, являются эффективность государственного управления, дигитализация, содействие энергетической независимости, достижение целей устойчивого развития, а также совершенствование системы образования.
Министр экономики Илзе Индриксоне отметила, что ожидания инвесторов были более обнадеживающими, чем реальность. Она согласилась с тем, что госуправление не выполняет всех функций, но в то же время отметила, что начато много позитивных вещей.
Министр финансов Арвил Ашераденс со своей стороны отметил, что кризис намного ярче высветил проблемы, которые не решались длительное время. По его мнению, существует огромный конфликт между возможностями госуправления и решением проблем.
По словам министра, существуют три фундаментальные проблемы, и первая - дигитализация, где наметились позитивные сдвиги и наконец-то идет речь о единой государственной дигитальной системе управления.
Вторая проблема - отсутствие потенциала управления стратегическими изменениями. По мнению министра, для решения проблем необходимы эксперты на региональном уровне, поскольку в настоящее время правительство и министерства могут констатировать проблему, но не могут найти ее решение.
Также Ашераденс считает, что пора отказаться от составления различных планов развития и необходимо решать конкретные проблемы, причем в короткие сроки.
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