"По мнению инвесторов, в стране царит умеренный хаос": инвестиционная среда в Латвии ухудшилась

Министр экономики Илзе Индриксоне отметила, что ожидания инвесторов были более обнадеживающими, чем реальность. Она согласилась с тем, что госуправление не выполняет всех функций, но в то же время отметила, что начато много позитивных вещей.

Министр финансов Арвил Ашераденс со своей стороны отметил, что кризис намного ярче высветил проблемы, которые не решались длительное время. По его мнению, существует огромный конфликт между возможностями госуправления и решением проблем.

По словам министра, существуют три фундаментальные проблемы, и первая - дигитализация, где наметились позитивные сдвиги и наконец-то идет речь о единой государственной дигитальной системе управления.

Вторая проблема - отсутствие потенциала управления стратегическими изменениями. По мнению министра, для решения проблем необходимы эксперты на региональном уровне, поскольку в настоящее время правительство и министерства могут констатировать проблему, но не могут найти ее решение.

Также Ашераденс считает, что пора отказаться от составления различных планов развития и необходимо решать конкретные проблемы, причем в короткие сроки.