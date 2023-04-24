Rīgas namu pārvaldnieks начинает отключать отопление

На этой неделе планируется отключить отопление во всех домах. Отопление будет отключено, не дожидаясь просьб жильцов.

Уже сообщалось, что решение об остановке отопления принимается с учетом того, что прогноз погоды уже не предсказывает длительные периоды низких температур. Интенсивность отопления постепенно снижается уже нескольких недель

В случае, если собственники квартир хотят установить иной режим интенсивности отопления или установить другой срок прекращения подачи тепловой энергии, то они должны принять об этом совместное решение или избрать уполномоченное лицо и сообщить в RNP.

Сообщество собственников квартир может принять решение о современной настройке режима ожидания системы отопления в теплые месяцы года, например, если температура воздуха в весенние месяцы длительное время падает ниже плюс 5 градусов, система отопления автоматически включается.

По окончании отопительного сезона начинается период замены радиаторов и полотенцесушителей.

В компании заявляют, что их замену нельзя производить самовольно, чтобы не повредить общую систему отопления дома. За самовольную замену радиаторов владельцу квартиры грозит штраф, а также может быть предписана замена радиаторов на другие, подходящей мощности.

Как сообщалось, в 2021 году RNP работала с прибылью в размере 4,1 млн евро. Оборот компании увеличился менее чем на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 61,149 млн евро.