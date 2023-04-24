Rīgas namu pārvaldnieks начинает отключать отопление

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) в понедельник, 24 апреля, начало отключать от отопления дома, которыми оно управляет, сообщает компания.
На этой неделе планируется отключить отопление во всех домах. Отопление будет отключено, не дожидаясь просьб жильцов.
Уже сообщалось, что решение об остановке отопления принимается с учетом того, что прогноз погоды уже не предсказывает длительные периоды низких температур. Интенсивность отопления постепенно снижается уже нескольких недель
В случае, если собственники квартир хотят установить иной режим интенсивности отопления или установить другой срок прекращения подачи тепловой энергии, то они должны принять об этом совместное решение или избрать уполномоченное лицо и сообщить в RNP.
Сообщество собственников квартир может принять решение о современной настройке режима ожидания системы отопления в теплые месяцы года, например, если температура воздуха в весенние месяцы длительное время падает ниже плюс 5 градусов, система отопления автоматически включается.
По окончании отопительного сезона начинается период замены радиаторов и полотенцесушителей.
В компании заявляют, что их замену нельзя производить самовольно, чтобы не повредить общую систему отопления дома. За самовольную замену радиаторов владельцу квартиры грозит штраф, а также может быть предписана замена радиаторов на другие, подходящей мощности.
Как сообщалось, в 2021 году RNP работала с прибылью в размере 4,1 млн евро. Оборот компании увеличился менее чем на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 61,149 млн евро.
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