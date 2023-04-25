Latvenergo планирует начать работу двух парков солнечных панелей до конца года

Целью Latvenergo является увеличение доли производства энергии из возобновляемых источников, строя ветряные и солнечные электростанции в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Проекты по строительству ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 2300 мегаватт планируется завершить к 2030 году.

В целом у Latvenergo в странах Балтии уже сданы в эксплуатацию парки солнечной энергии мощностью 15 мегаватт, парки мощностью 145 мегаватт находятся в стадии проектирования, а парки мощностью 38 мегаватт - в стадии строительства.

"Значительная часть солнечных парков Latvenergo строится в Литве, потому что бум их строительства там начался немного раньше, чем в Латвии", - отмечает Борейко.

В Литве электроэнергию под брендом Elektrum производят четыре солнечных парка, еще два находятся в стадии строительства. В Эстонии электроэнергию под брендом Elektrum производит один солнечный парк.