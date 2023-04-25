Минэкономики прогнозирует нехватку специалистов с профессиональным образованием

Министерство отмечает, что для достижения долгосрочного роста и повышения благосостояния Латвии необходимо трансформировать экономику в направлении производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, более активной работы на экспортных рынках и более широкого использования цифровых решений на внутреннем рынке.

Трансформация экономики потребует высококвалифицированной рабочей силы, а количество рабочих мест с низкой и средней квалификацией будет сокращаться. Соответственно, ожидается увеличение доли высококвалифицированных рабочих мест, в то время как доля средне- и низкоквалифицированных профессий будет снижаться.

Согласно прогнозам министерства, наиболее значительный дефицит рабочей силы будет наблюдаться среди специалистов с образованием в сфере точных наук. В 2030 году дефицит высококвалифицированных специалистов в области естественных наук, информационных и коммуникационных технологий и инженерных наук может превысить 9000 человек. Нехватка работников со средним профессиональным образованием может достичь почти 70 000 человек, при этом особенно остро будет ощущаться нехватка работников с профессиональным образованием в инженерной и производственной сферах.

Как отмечает министерство, трудности с поиском работы могут возникнуть у людей со средним общим, основным и более низким уровнем образования. Ожидается, что к 2030 году избыток рабочей силы такой квалификации достигнет почти 96 000 человек. Проблемы с поиском работы могут возникнуть и у высококвалифицированных специалистов с образованием в области социальных, коммерческих и гуманитарных наук.

Соответственно, наиболее значительный рост новых рабочих мест к 2030 году ожидается в сфере профессиональных, научных и технических услуг, информационно-коммуникационных услуг и строительства, прогнозирует Минэкономики.