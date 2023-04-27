Умер старейший из осужденных нацистов - 102-летний Йозеф Шютц

"Я не знаю, почему я сижу тут, на скамье подсудимых. Я не имел ко всему этому никакого отношения", - заявил Шютц в суде.

Суд, тем не менее, пришел к выводу, что Шютц все же служил в концлагере и сознательно и добровольно участвовал в массовом уничтожении людей.

Германия активизировала поиск нацистских преступников после громкого дела Ивана (Джона) Демьянюка, который был экстрадирован в Германию из США и в 2011 году осужден на пять лет тюрьмы как бывший охранник концлагерей Собибор и Флоссенбюрг и соучастник массового убийства заключенных.

Демьянюк, которому на момент приговора был 91 год, тоже не попал в тюрьму, так как тоже подал апелляцию и умер в доме престарелых до того как по ней было принято решение, уже в 2012 году.

Через четыре года после суда над Демьянюком к четырем годам тюрьмы был приговорен "бухгалтер Аушвица" Оскар Грёнинг. Он тоже благодаря апелляции так и не отправился за решетку до самой смерти в 2018 году.