Фото ⟩ В Берзциемсе обнаружен остов судна

В связи с необычно низким уровнем воды в Рижском заливе в течение длительного периода времени, остов был замечен на мелководном участке побережья, где он лежал погруженным в песок примерно в 200 метрах от берега, что позволило обследовать его пешком.

В ходе обследования выяснилось, что, скорее всего, сохранились только нижняя часть и киль судна. Над влажным и подвижным прибрежным песком видны только концы шпангоутов или ребер остова, однако не видны ни доски обшивки, ни конструктивные особенности судна, ни соединения в деревянных деталях, ни использованные гвозди или деревянные штыри, поэтому в настоящее время датировать эту находку точнее невозможно.

Основываясь на габаритах древесины, использованной при строительстве судна, и расположении шпангоутов, эксперты NKMP очень приблизительно датируют затонувшее судно широким периодом времени от 18 до начала 20 века.

По информации местных рыбаков, об остове было известно еще с 20-х или 30-х годов прошлого века, что позволяет сделать вывод, что судно затонуло, самое позднее, перед Первой мировой войной.

Что касается дальнейших действий, то, учитывая, что затонувшее судно сохраняется нетронутым на своем нынешнем месте в течение очень долгого времени и не представляет непосредственной опасности, эксперты NKMP не видят необходимости в срочных операциях по спасению, восстановлению или перемещению. На данный момент затонувшее судно лучше всего сохранить под слоем влажного морского песка, который защитит его от воздействия волн, льда и воздействия атмосферы.