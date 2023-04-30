Фото ⟩ Сегодня в Тервете отпразднуют Вальпургиеву ночь

Во время мероприятия состоится концерт и "собрание гномов". Праздник пройдет с 21:00 до 23:00. В лесу будут размещены различные световые объекты окружающей среды, будут играть музыканты, состоятся световые шоу и т.д.

Экологическая световая инсталляция мультимедийного художника Яниса Петерсонса "Сердцебиения леса" символически напоминает о наступлении весны, о пробуждении и плодородии леса, считают организаторы мероприятия.

"В лесу ведьмы проведут энергетическую порку весны, будут гадать о будущем, пригласят на дегустацию любовного, целительного и колдовского напитка. В 22:00 состоится парад и конкурс ведьминых масок", - говорят организаторы.

Конечным пунктом прогулочной тропы станет Площадь аттракционов, где будут работать кафе, а посетители смогут увидеть лазерное шоу.

Фото: Вальпургиева ночь в Латвийской академии культуры