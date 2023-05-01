Тарифы на теплоснабжение снижаются еще в 13 городах

Тариф на тепловую энергию Adven Latvia в Цесисе снижен на 41,9% до 85,42 евро за мегаватт-час, а тариф Daugavpils siltumtīkli - на 39,8% до 79,88 евро за мегаватт-час.

В Сигулде тариф на теплоэнергию Adven Sigulda снижен на 26% до 99,61 евро за мегаватт-час, тариф Valmieras ūdens в Валмиере - на 24,1% до 90,55 евро за мегаватт-час.

Тариф Jūrmalas siltums на период до 30 июня снижен на 21,2% до 92,36 евро за мегаватт-час, а с 1 июля снизится еще на 0,9% до 91,5 евро за мегаватт-час.

Тариф на теплоэнергию Aizkraukles siltums снижен на 20,1% до 81,61 евро за мегаватт-час, тариф Bauskas siltums - до 88,06 евро за мегаватт-час, что на 20,7% меньше.

Тариф на тепловую энергию Salaspils siltums в Саласпилсе и Саулкалне составит 71,81 евро за мегаватт-час, что на 8,6% меньше по сравнению с действующим, а тариф Jēkabpils siltums - 108,38 евро за мегаватт-час, или на 4,5% меньше.

Gren Gulbene снизило тариф на 5,1% до 88,6 евро за мегаватт-час, а Gren Jelgava - на 11,9% до 77,32 евро за мегаватт-час.

Тариф на тепловую энергию в Икшкиле снижен на 18,1% до 105,11 евро за мегаватт-час.

Снижение тарифов связано с уменьшением цен на топливо и закупки теплоэнергии.

SPRK напоминает, что с мая заканчивается государственная поддержка для компенсации роста тарифов на теплоэнергию и теплоснабжающие предприятия будут применять к потребителям тариф в полном размере.