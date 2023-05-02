Прибыль финансовых учреждений Латвии в первом квартале выросла на 76,7%

В том числе в марте монетарные финансовые учреждения работали с прибылью в размере 54,3 млн евро.

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений в конце марта составила 25,955 млрд евро, что на 5,4% или 1,318 млрд евро больше, чем в первом квартале 2022 года (24,637 млрд евро).

Остаток кредитов, выданных монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составил 13,261 млрд евро (+6,3%), в том числе в евро резидентам было выдано кредитов на сумму 13,182 млрд евро (+6,7%), а остаток выданных в зарубежной валюте кредитов составил 78,5 млн евро (-34,8%).

Остаток вкладов резидентов составил 18,026 млрд евро (+8,1%), в том числе вкладов в евро - 16,735 млрд евро (+7,8%), вкладов в зарубежных валютах - 1,29 млрд евро (+12,7%).

Капитал и резервы монетарных финансовых учреждений составили в конце марта 3,196 млрд евро, что на 6,2% больше, чем за тот же период 2022 года.

В первом квартале 2022 года прибыль монетарных финансовых учреждений составила 80 млн евро, а в целом за прошлый год - 326,3 млн евро, что на 26,5% больше, чем в 2021 году.