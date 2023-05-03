Latvijas valsts meži неожиданно сменило правление

В связи с этим совет LVM немедленно отозвал этих членов правления с должностей.

Председателем правления LVM по-прежнему будет Петерс Путниньш.

Для обеспечения непрерывности деятельности предприятия совет назначил четырех членов временного правления из числа работников предприятия - Валдиса Калнса, Мариса Кузьмина, Дайниса Рекелиса и Иеву Рове.

Одновременно начат процесс выдвижения кандидатур четырех постоянных членов правления.

Как заявила руководитель временного совета LVM Зане Дринке, она ожидает, что предприятие восстановит доверие общества и лесной отрасли, осуществляя устойчивое, эффективное и социально ответственное управление стратегическими активами - землей, лесами, недрами и другими ресурсами.

К нынешнему председателю правления присоединились опытные профессионалы лесного хозяйства из числа сотрудников предприятия, обладающие необходимой квалификацией и опытом, чтобы обеспечить непрерывность деятельности LVM и современное развитие в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления.