Latvijas valsts meži неожиданно сменило правление

Во вторник временный совет АО Latvijas valsts meži (LVM) заявил, что три члена правления предприятия - Янис Лапиньш, Томс Рейзиньш и Янис Станкевич - утратили доверие совета, не сумев продемонстрировать сплоченное сотрудничество и тем самым создав риски для хорошего корпоративного управления, безопасности и развития предприятия, пишет Latvijas avīze.
В связи с этим совет LVM немедленно отозвал этих членов правления с должностей.
Председателем правления LVM по-прежнему будет Петерс Путниньш.
Для обеспечения непрерывности деятельности предприятия совет назначил четырех членов временного правления из числа работников предприятия - Валдиса Калнса, Мариса Кузьмина, Дайниса Рекелиса и Иеву Рове.
Одновременно начат процесс выдвижения кандидатур четырех постоянных членов правления.
Как заявила руководитель временного совета LVM Зане Дринке, она ожидает, что предприятие восстановит доверие общества и лесной отрасли, осуществляя устойчивое, эффективное и социально ответственное управление стратегическими активами - землей, лесами, недрами и другими ресурсами.
К нынешнему председателю правления присоединились опытные профессионалы лесного хозяйства из числа сотрудников предприятия, обладающие необходимой квалификацией и опытом, чтобы обеспечить непрерывность деятельности LVM и современное развитие в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления.
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