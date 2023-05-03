За билетами на Праздник песни и танца введут виртуальную очередь

Предприятие по торговле билетами Biļešu paradīze таким образом планирует снизить нагрузку на систему продажи билетов.

Как сообщил руководитель Biļešu paradīze Янис Кузулис, время ожидания в очереди может варьироваться. Покупка билетов на главные мероприятия праздника теоретически может занять час или полтора.

Покупателей предупреждают, что нет смысла занимать очередь раньше времени, так как система устроена таким образом, чтобы все покупатели обслуживались справедливо.

Зайдя на сайт Biļešu paradīze незадолго до начала продажи билетов (в 10 часов утра), покупатель получит номер в очереди и будет направлен в виртуальный зал ожидания. На экране пользователь увидит белое окошко с информацией о том, сколько человек стоят в очереди перед ним и сколько времени осталось до покупки. Как только подойдет очередь, покупатель будет перенаправлен на сайт Biļešu paradīze.

Компания утверждает, что виртуальная очередь может обслуживать практически бесконечное количество пользователей, что важно в условиях огромного спроса за короткий промежуток времени.

Кузулис заверил, что Biļešu paradīze извлекло уроки из неудачного опыта 2018 года и позаботилось о том, чтобы процесс продажи билетов проходил без заминок.

За последние три года компания инвестировала значительные средства в современные технологии, создав высокопроизводительную и надежную систему.