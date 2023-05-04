ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 3,75%

На заседании cовета ЕЦБ во Франкфурте также было принято решение повысить ставку по депозитам овернайт до 3,25% и ставку по кредитам овернайт до 4%. Обе эти ставки также были увеличены на 0,25 процентных пункта.

Новые ставки будут действовать с 10 мая.

Совет ЕЦБ повышает процентные ставки уже на седьмом заседании подряд. В ходе трех предыдущих встреч они увеличивались на 0,5 процентных пункта.

В заявлении, опубликованном после встречи, совет заявил, что "прогноз инфляции по-прежнему слишком долго остается слишком высоким".

"Общая инфляция в последние месяцы снизилась, но базовое ценовое давление остается сильным", - отмечает совет ЕЦБ.

"Дальнейшие решения совета обеспечат, чтобы процентные ставки денежно-кредитной политики были установлены на достаточно ограничительном уровне, чтобы вовремя привести инфляцию в соответствие со среднесрочным целевым показателем в 2%, и будут удерживаться на этом уровне столько времени, сколько потребуется", - подчеркнуто в заявлении.