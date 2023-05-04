Немецкий концерн Henkel ушел с российского рынка

Как говорится в квартальном отчете компании, сумма сделки составила 54 млрд рублей (600 млн евро).

Henkel объявила о своем уходе с российского рынка еще в апреле 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как пояснили тогда в концерне, активы будут проданы консорциуму местных инвесторов. В него вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Henkel работала в России с 1990 года. У нее было 11 заводов в разных регионах страны, производивших товары под марками "Момент", "Пемолюкс", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil и Vernel.