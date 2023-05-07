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Видео ⟩ Эстония возмущена: почему Latvijas Pasts отправляет посылки в Беларусь?

rus.tvnet.lv
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Здание Latvijas Pasts
Здание Latvijas Pasts Фото: Paula Čurkste/LETA

За последние две недели два высокопоставленных эстонских чиновника посетили Латвию. В ходе этих визитов выявилась напряженность между странами в почтовом секторе. Чиновники из соседней страны недоумевают, почему Латвия продолжает отправлять посылки электронной коммерции из Китая в Беларусь, которая является союзницей Кремля, сообщает TV3 Ziņas.

На прошлой неделе президент Эстонии Алар Карис посетил Латвию вместе с делегацией предпринимателей. В неформальных переговорах была выражена озабоченность по поводу государственной компании Latvijas Pasts, которая, вопреки общей позиции других операторов в регионе, продолжает транзит коммерческих посылок из Китая в Беларусь.

Lietuvas Pasts заверила латвийские СМИ, что после вторжения России в Украину прекращено всякое коммерческое сотрудничество со страной-агрессором и Беларусью.

То же самое заявил эстонский почтовый оператор Omniva, который подчеркнул, что в марте прошлого года была достигнута договоренность с другими приграничными странами поддерживать только универсальную почтовую услугу в Россию и Беларусь, соответствующую международным обязательствам, например отправку писем.

Omniva прокомментировала: "Мы надеемся, что вместе Latvijas Pasts мы сможем отстоять наши демократические ценности и не поддерживать коммерческие поставки в Беларусь или Россию".

Сама Latvijas Pasts объясняет действия соседей конкуренцией, а не моральными соображениями, поясняя, что соответствующие товары должны быть доставлены получателю.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)

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