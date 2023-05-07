Пенсии в Латвии за год увеличились на 57 евро

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), ежемесячно выплачиваемые пенсии по старости в прошлом году были в среднем на 57 евро выше, чем в 2021 году, и достигли в среднем 450 евро.
В 2021 году общие расходы на пенсии и пособия были на 229 млн выше, чем в предыдущем году. На пенсии приходится наибольшая доля расходов, или 71%. По сравнению с предыдущим годом пенсионные расходы выросли на 159 млн евро. В 2021 году расходы на пенсии в соотношении с валовым внутренним продуктом были на 0,3 процентных пункта ниже, а на пособия - на 0,1 процентных пункта ниже, чем в предыдущем году.
В 2022 году количество получателей пенсии по старости уменьшилось на 0,4%, а размер ежемесячной выплачиваемой пенсии увеличился на 14,6%.
Размер пенсии по старости, выплачиваемой мужчинам, был на 11,3% выше, чем женщинам.
Если сравнивать размеры назначаемой пенсии по старости, то размер пенсии, назначаемой мужчинам, чаще составляет до 300 евро (17,4% мужчин; 11,8% женщин) и более 500 евро (49,8% мужчин; 37,8% женщин), тогда как женщинам чаще назначались пенсии в размере от 300 до 500 евро (50,4% женщин и 32,8% мужчин).
С другой стороны, расходы на социальную защиту в 2021 году были на 1,183 млрд евро больше, чем в 2020 году.
В 2021 году расходы на здравоохранение увеличились на 37,9%, а пособия по болезни увеличились на 28,8%, достигнув 312,5 млн евро.
Второй по величине рост расходов на 37,2% приходится на поддержку семьи и детей. В 2021 году государство выплатило единовременную поддержку в размере 500 евро на каждого ребенка одному из родителей или лицу, воспитывающему ребенка. Поддержку в размере 187,9 млн евро из государственного бюджета получили 375,9 тыс. детей.
В прошлом году расходы на поддержку в случае потери кормильца выросли на 30,9% и достигли 92,5 млн евро, в том числе 15,4 млн евро было выплачено в качестве пособий супругу умершего пенсионера.
В 2021 году пособия по простою получали 76 300 человек, а расходы на пособия достигли 135,9 млн евро. Расходы на уменьшение социальной отчужденности выросли на 25,1% и достигли 40,1 млн евро.
Расходы на социальную защиту, включая административные расходы и прочие расходы, в прошлом году составили 19,1% валового внутреннего продукта (ВВП), что на 1,7 процентных пункта больше, чем в 2020 году, когда они составляли 17,4%.
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