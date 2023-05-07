Пенсии в Латвии за год увеличились на 57 евро

В 2021 году общие расходы на пенсии и пособия были на 229 млн выше, чем в предыдущем году. На пенсии приходится наибольшая доля расходов, или 71%. По сравнению с предыдущим годом пенсионные расходы выросли на 159 млн евро. В 2021 году расходы на пенсии в соотношении с валовым внутренним продуктом были на 0,3 процентных пункта ниже, а на пособия - на 0,1 процентных пункта ниже, чем в предыдущем году.