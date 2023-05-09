Рига получит 24 млн евро на новые электроавтобусы и низкопольные трамваи

Как пояснили в Министерстве сообщения, целью проекта является обеспечение безэмиссионных транспортных средств в городском общественном транспорте - внедрение электроавтобусов, создание электрозарядных станций для них, а также закупка низкопольных трамваев. Эти меры призваны способствовать снижению выбросов CO2 общественным транспортом, что улучшит качество воздуха в Риге и уменьшит негативное влияние загрязнения воздуха на здоровье населения и окружающую среду.

Общее доступное финансирование из Фонда восстановления ЕС составляет 24,27 млн евро, которые предоставляются в виде гранта, из них 10 млн евро предназначены для покупки низкопольных трамваев, а 14,27 млн евро - для приобретения электравтобусов и установку инфраструктуры для зарядки.

Проект будет осуществлять муниципальное ООО Rīgas satiksme.

К 30 июня 2026 года количество эксплуатируемых в Риге единиц электротранспорта - электроавтобусов и трамваев - должно достичь 21, в том числе 17 электроавтобусов и четыре низкопольных трамвая. При этом к 30 сентября 2025 года в Риге должно быть уже не менее пяти единиц электротранспорта.