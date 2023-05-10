Россия все больше зависима от китайских товаров - импорт удвоился

Также сообщалось, что в первом квартале 2023 года смартфоны китайского производства уже заняли более 70% российского рынка.

В то же время следует отметить, что Россия не является для Китая большим рынком - экспорт в Россию составляет лишь около 2% от общего объема экспорта Китая. С другой стороны, для России Китай за последний год стал очень важным торговым партнером - треть товаров, поставляемых РФ, поступает напрямую из Китая.

Кроме того, при значительном увеличении спроса на китайскую продукцию в апреле текущего года экспорт Китая в Россию превысил объем импорта из России. Это произошло впервые за 9 лет, даже несмотря на увеличение импорта энергоресурсов. Интересно и то, что если в первом квартале года импорт из России в Китай значительно вырос (примерно на 30-40% в зависимости от месяца), то в апреле он вырос всего на 8%.

Источник, близкий к Кремлю, еще в марте сообщил газете Financial Times, что Россия осознает, что российская экономика, травмированная санкциями, становится зависимой от Китая, но помощь Пекина очень важна для победы в войне. По его словам, поддержка Китая по-прежнему будет обеспечиваться тем, что Россия богата природными ресурсами, в которых нуждается Китай.

"Логика событий подсказывает, что мы станем китайской ресурсной колонией. Мы будем основным поставщиком ресурсов в Китай. Они будут получать газ по газопроводу "Сила Сибири". А наши сервера будут от Huawei. До конца С 2023 года юань станет нашей основной торговой валютой", - сказал тогда этот источник.