Россия все больше зависима от китайских товаров - импорт удвоился

Поскольку из-за санкций Россия лишена возможности импортировать различные товары из стран Запада, но не в состоянии производить нужные, то рынок России все больше наводняется товарами китайского производства.
Экспорт Китая в Россию в апреле достиг нового рекорда - 9,622 млрд долларов США (8,778 млрд евро), что в 2,5 раза больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные китайской таможни.
Издание The Moscow Times сообщает, что из Китая в Россию в основном завозится "транспортное оборудование" - почти 20% от общего объема экспорта. К этой категории, согласно китайской таможенной классификации, относятся автомобили и запчасти к ним.
С санкциями возможности для граждан России покупать автомобили, произведенные в странах Запада, стали ограниченными, а китайские компании не упустили возможность занять рынок.
По данным сайта анализа российского авторынка "Автостат", в апреле больше всего в России продавали автомобили китайских марок - 44% от общего объема.
На втором месте с долей рынка 35% находятся автомобили российских марок, из которых 33% производит "Лада".
Еще одна значительная часть китайского экспорта в Россию - это электроника и промышленное оборудование, а также запчасти к ним. Ранее российские СМИ сообщали, что уже в декабре прошлого года электроприборам китайского производства удалось захватить примерно 90% доли рынка.
Также сообщалось, что в первом квартале 2023 года смартфоны китайского производства уже заняли более 70% российского рынка.
В то же время следует отметить, что Россия не является для Китая большим рынком - экспорт в Россию составляет лишь около 2% от общего объема экспорта Китая. С другой стороны, для России Китай за последний год стал очень важным торговым партнером - треть товаров, поставляемых РФ, поступает напрямую из Китая.
Кроме того, при значительном увеличении спроса на китайскую продукцию в апреле текущего года экспорт Китая в Россию превысил объем импорта из России. Это произошло впервые за 9 лет, даже несмотря на увеличение импорта энергоресурсов. Интересно и то, что если в первом квартале года импорт из России в Китай значительно вырос (примерно на 30-40% в зависимости от месяца), то в апреле он вырос всего на 8%.
Источник, близкий к Кремлю, еще в марте сообщил газете Financial Times, что Россия осознает, что российская экономика, травмированная санкциями, становится зависимой от Китая, но помощь Пекина очень важна для победы в войне. По его словам, поддержка Китая по-прежнему будет обеспечиваться тем, что Россия богата природными ресурсами, в которых нуждается Китай.
"Логика событий подсказывает, что мы станем китайской ресурсной колонией. Мы будем основным поставщиком ресурсов в Китай. Они будут получать газ по газопроводу "Сила Сибири". А наши сервера будут от Huawei. До конца С 2023 года юань станет нашей основной торговой валютой", - сказал тогда этот источник.
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