Сегодня, 10 мая, сотрудники Ляэне-Харьюского отдела полиции (Эстония) получили срочный вызов. Обратившийся к ним человек рассказал, что нашел "малыша", который не ходит и не разговаривает, а также неизвестно, мальчик это или девочка. Звонивший держал его на руках, пишет Rus.Postimees.
Фото ⟩ Эстонские полицейские получили тревожный вызов: он не ходит и не разговаривает, я держу его на руках
Когда стражи порядка прибыли на место, то выяснилось, что в их помощи нуждался бельчонок, который был найден возле ленты экскаватора. Он уже успел попасть в поле зрения гулявшего поблизости кота.
Бельчонок прекрасно провел время с полицией - спал в объятиях стражей порядка и сопровождал их на вызовы. К настоящему моменту он доставлен в Департамент окружающей среды, где им будут заниматься дальше.
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