Фото ⟩ Эстонские полицейские получили тревожный вызов: он не ходит и не разговаривает, я держу его на руках

Когда стражи порядка прибыли на место, то выяснилось, что в их помощи нуждался бельчонок, который был найден возле ленты экскаватора. Он уже успел попасть в поле зрения гулявшего поблизости кота.

Бельчонок прекрасно провел время с полицией - спал в объятиях стражей порядка и сопровождал их на вызовы. К настоящему моменту он доставлен в Департамент окружающей среды, где им будут заниматься дальше.