Латвийские проекты могут потерять финансирование ЕС

Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) предложило центрам компетенции пересмотреть ряд проектов, претендующих на финансирование из Фонда восстановления Европейского союза (ЕС), так как в них выявлены риски конфликта интересов, сообщила директор ЦАФД Анита Круминя. Об этом сообщает Lsm.lv.
На такие риски указала Европейская комиссия, предупредив, что,
если проблема не будет решена, финансирование ЕС может быть потеряно.
Ранее обеспокоенность в связи с задержкой реализации двух программ Механизма восстановления и устойчивости выразили предприниматели.
Первая программа предусматривает обеспечение функционирования центров дигитализации. В общей сложности на цифровую трансформацию выделена огромная сумма - 200-300 млн евро, сообщил член совета Латвийской торгово-промышленной палаты Нормунд Бергс.
Вторая программа с финансированием 25 млн евро предусмотрена для поддержки проектов по разработке новых продуктов и технологий через центры компетенции, которые объединяют компании разных отраслей.
"Прошло уже два года, а предприятия не увидели ни цента. Прелесть этой программы Фонда восстановления в том, что у нее очень точная дата окончания - 1 июля 2026 года. И есть условие, что проект должен быть реализован полностью. Это означает, что все цели должны быть достигнуты, и тогда деньги будут получены, а если они достигнуты частично, то деньги получены не будут. И время здесь играет решающую роль", - заявил Бергс.
Он подчеркнул, что центры компетенции "слово в слово" выполняют правила Кабинета министров и обвинения ЦАФД в наличии конфликта интересов не соответствуют действительности.
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