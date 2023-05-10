Латвийские проекты могут потерять финансирование ЕС

"Прошло уже два года, а предприятия не увидели ни цента. Прелесть этой программы Фонда восстановления в том, что у нее очень точная дата окончания - 1 июля 2026 года. И есть условие, что проект должен быть реализован полностью. Это означает, что все цели должны быть достигнуты, и тогда деньги будут получены, а если они достигнуты частично, то деньги получены не будут. И время здесь играет решающую роль", - заявил Бергс.