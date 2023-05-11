Ученые предупреждают: Вероятно, скоро придется перерисовывать карты климатических поясов

В новом исследовании, которое было опубликовано в научном журнале Earth's Future, ученые создали симуляцию ближайшего будущего, показав, насколько сильно изменения в температуре воздуха повлияют на климат на локальном уровне. Возможно, нам даже придется перерисовать карты климатических поясов.

"По прогнозам, к концу столетия 38-40% территории суши на планете окажется в другой климатической зоне, а не в которой находится сейчас", - пишут исследователи. Некоторые из климатических моделей, использованных учеными, показали изменения до 50% территории суши на планете.

Ясно лишь то, что, если мы не будем действовать достаточно быстро для сокращения выбросов, а глобальное потепление продолжит расти нынешними темпами, у многих видов и фермерских хозяйств будет меньше времени для адаптации к новым климатическим условиям.

Значительные изменения ожидаются в самых холодных климатических зонах Европы и Северной Америки. К 2100 году до 89% территории Европы и 66% территории Северной Америки могут "переместиться" в другую климатическую зону.

До сих пор глобальное потепление сильнее всего ударяло по полярным регионам, на которые в период с 1901 по 1930 год приходилось почти 8 процентов площади суши на планете. Сейчас площадь полярных регионов сократилась до 6,5 процента.

Это исследование - еще одно доказательство того, что наша планета быстро меняется, как бы мы на нее ни смотрели. Но еще не поздно ее спасти.