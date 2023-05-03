Приближаются смертоносные волны жары. Какие страны подвержены риску больше всего?

Опасность грозит не только странам, где, вероятно, ожидаются разрушительные волны жары. Здесь нужно принять во внимание и такие факты, как народное хозяйство, прирост популяции, стабильность энергосетей и доступность услуг здравоохранения.

Разрушительнее всего волны жары могут затронуть такие регионы как Афганистан, Папуа - Новая Гвинея и Центральная Америка. Опасность грозит также Центральной Европе и Пекину, где плотная популяция.

Команда ученых хотела бы, чтобы для подготовки к этим разрушительным волнам жары делалось больше. Часть проблемы в том, что мы особо не знаем, что нас ждет. Сценарии будущего, возможно, печальнее тех, с которыми мы уже сталкивались.

"Часто регионы подготавливаются только к таким условиям, которые уже испытывали ранее. Законодателям и правительствам необходимо готовиться к условиям, которые бьют прошлые рекорды" - пишут ученые.

Волны жары могут не только прямым образом убивать людей, но и делать их жизнь и работу гораздо сложнее, уничтожать урожай и увеличивать риск лесных пожаров.

Однако есть и хорошие новости. Если как следует подготовиться, можно сделать потенциальные волны жары менее смертоносными и разрушительными. Оборудование здание кондиционерами и снижение или перенос рабочих часов во время волн жары - лишь некоторые из мероприятий, которые могли бы спасти множество жизней.

"Подготовка спасает жизни. Мы видели, как неожиданные волны жары по всему миру могут привести к десяткам тысяч вызванных жарой смертей. В этом исследовании мы показываем, что такие рекордные события могут произойти где угодно. Правительства по всему миру должны быть готовы", - отметил ученый Дэн Митчелл.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications