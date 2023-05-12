В Латвии подешевело дизельное топливо

В Латвии на неделе со 2 по 8 мая литр бензина 95-й марки стоил в среднем 1,641 евро за литр, неделей ранее - 1,628 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,633 евро за литр.

С другой стороны, средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составляла 1,479 евро за литр. Неделей ранее средняя цена дизельного топлива составляла 1,506 евро за литр, а еще неделей ранее — 1,52 евро за литр.

Уже сообщалось, что рекорд средней цены на бензин 95-й марки в Латвии был достигнут на неделе с 14 по 20 июня 2022 года, когда его средняя цена составляла 2,104 евро за литр, а рекорд средней цены дизельного топлива был достигнут не неделе с 21 июня по 27 июня - 2,108 евро за литр.