Цены на газ в Европе продолжают падать

Цены на природный газ в Европе снизились в зимние месяцы из-за низкого спроса. Кроме того, запасы газа в европейских странах выше нормы, что позволяет им более уверенно готовиться к следующему отопительному сезону, сообщает Bloomberg.
На голландских биржах базовые фьючерсы на февральскую поставку упали на 8,5% и составили около 51 евро за мегаватт-час. Цены на декабрьские и январские поставки также значительно снизились, и, по крайней мере, на данный момент это заставляет людей смотреть на предстоящий отопительный сезон более оптимистично, чем в прошлом.
Bloomberg сообщает, что растет уверенность в том, что рынок сможет противостоять любым потенциальным потрясениям, вызванным всплеском цен в прошлом году, когда Россия существенно ограничила поставки газа в ответ на введенные европейскими санкциями против агрессора из-за войны на Украине.
"Европа находится на пути удовлетворения потребностей потребителей, а также создания безопасных резервов на предстоящую зиму. Делается все, чтобы рынок газа не пострадал даже в случае ослабления экономики", - сказал аналитик Citigroup.
"Было много корректировок, вызванных спросом, но производственный сектор также смог справиться с ростом цен на газ", - добавил эксперт.
В настоящее время наполнение газохранилищ в Европе необычайно высокое - на конец прошлого отопительного сезона количество газа составило 63%. С начала года запасы газа значительно сократились, но Европе удалось обеспечить стабильные поставки, также большую роль здесь сыграла теплая погода и производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
По данным аналитической компании Wood Mackenzie Ltd. спрос промышленного сектора Европы с января по апрель был на 20% ниже, чем в среднем за последние пять лет.
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