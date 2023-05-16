Цены на газ в Европе продолжают падать

На голландских биржах базовые фьючерсы на февральскую поставку упали на 8,5% и составили около 51 евро за мегаватт-час. Цены на декабрьские и январские поставки также значительно снизились, и, по крайней мере, на данный момент это заставляет людей смотреть на предстоящий отопительный сезон более оптимистично, чем в прошлом.

Bloomberg сообщает, что растет уверенность в том, что рынок сможет противостоять любым потенциальным потрясениям, вызванным всплеском цен в прошлом году, когда Россия существенно ограничила поставки газа в ответ на введенные европейскими санкциями против агрессора из-за войны на Украине.

"Европа находится на пути удовлетворения потребностей потребителей, а также создания безопасных резервов на предстоящую зиму. Делается все, чтобы рынок газа не пострадал даже в случае ослабления экономики", - сказал аналитик Citigroup.

"Было много корректировок, вызванных спросом, но производственный сектор также смог справиться с ростом цен на газ", - добавил эксперт.

В настоящее время наполнение газохранилищ в Европе необычайно высокое - на конец прошлого отопительного сезона количество газа составило 63%. С начала года запасы газа значительно сократились, но Европе удалось обеспечить стабильные поставки, также большую роль здесь сыграла теплая погода и производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

По данным аналитической компании Wood Mackenzie Ltd. спрос промышленного сектора Европы с января по апрель был на 20% ниже, чем в среднем за последние пять лет.