Фото ⟩ Эстонец делает на пляжах Таллинна потрясающие скульптуры из песка

Он появился там не случайно: вот уже несколько лет в честь Дня матери Эдуард делает на пляже красивые скульптуры. Это третий год, когда во второе воскресенье мая можно любоваться его работой.

Эдуард окончил Тартускую высшую художественную школу, где учился на отделении скульптуры. В Таллинне он обучался и дизайну, но в итоге искусство стало для него не работой, а хобби и приятным развлечением.

Первую скульптуру из песка он создал на пляже Пирита в 2020 году, когда во время прогулки с детьми у него возникла идея соорудить что-то достаточно большое. Создание красивых песочных фигур стало для него увлекательным времяпрепровождением, теперь Эдуард иногда просто так ходит на пляж, чтобы повозиться с песком.

Такие большие скульптуры, конечно, трудоемкие, но процесс приносит удовольствие, поэтому время летит незаметно. В этом году на изготовление цветка из песка ко Дню матери у него ушло около девяти часов. Но это не рекорд, на самое сложное произведение ушло целых два дня.