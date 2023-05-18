Фермеры призывают объявить чрезвычайную ситуацию в молочной отрасли

Предлагается рассмотреть вопрос о выплате компенсаций за ликвидацию молочных ферм, государственной интервенции на рынке молочных продуктов и продолжении господдержки производителей молочных продуктов в условиях роста цен на электроэнергию.

Как сообщалось, закупочная цена на молоко в Латвии в январе-апреле упала более чем на 30%, и прогнозы свидетельствуют о том, что кризис может продлиться до лета.

Министр земледелия Латвии Дидзис Шмитс и министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас ранее обратились к еврокомиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому с просьбой оказать поддержку молочной отрасли, выделив помощь из кризисного резервного фонда Европейского союза.

Ранее министры на встрече в Литве договорились скоординировать действия и совместно обратиться в Еврокомиссию за помощью молочной отрасли.

Министры отметили, что кризис в молочном секторе одинаково затронул Литву и Латвию - при достаточно разных структурах производства и переработки падение цен на молоко наблюдается в обеих странах, поэтому общие решения нужно искать в масштабах всей Балтии.