Фермеры призывают объявить чрезвычайную ситуацию в молочной отрасли

По итогам заседания рабочей группы Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций призвал правительство немедленно объявить чрезвычайную ситуацию в молочной отрасли, сообщили агентству LETA в совете.
Как заявил Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, с февраля производители молока вынуждены работать ниже себестоимости. Председатель правления организации Гунтис Гутманис подчеркнул, что такая ситуация для латвийских производителей невыносима и у многих нет шансов выжить в подобных условиях.
"Резкое и продолжительное падение закупочных цен на молоко уже нанесло огромный удар по производителям молока, и долго работать в таких условиях невозможно", - заявил Гутманис.
Поскольку кризис угрожает будущему существованию молочной отрасли, молочные фермеры призывают правительство принять меры для ее спасения.
Члены Совета и фермеры разработали ряд предложений, которые предусматривают объявление чрезвычайной ситуации, отмену уплаты налога на недвижимость в 2023 году для молочных ферм и создание "Регулятора продуктов питания", который будет устанавливать ограничения на наценки и следить за справедливой конкуренцией между производителями, переработчиками и торговцами.
Также Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций рекомендует
обязать торговые предприятия выделить в магазинах отдельные стенды для латвийских продуктов питания и указывать на упаковке молочных продуктов распределение наценки между производителем, переработчиком и торговым предприятием.
Предлагается рассмотреть вопрос о выплате компенсаций за ликвидацию молочных ферм, государственной интервенции на рынке молочных продуктов и продолжении господдержки производителей молочных продуктов в условиях роста цен на электроэнергию.
Как сообщалось, закупочная цена на молоко в Латвии в январе-апреле упала более чем на 30%, и прогнозы свидетельствуют о том, что кризис может продлиться до лета.
Министр земледелия Латвии Дидзис Шмитс и министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас ранее обратились к еврокомиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому с просьбой оказать поддержку молочной отрасли, выделив помощь из кризисного резервного фонда Европейского союза.
Ранее министры на встрече в Литве договорились скоординировать действия и совместно обратиться в Еврокомиссию за помощью молочной отрасли.
Министры отметили, что кризис в молочном секторе одинаково затронул Литву и Латвию - при достаточно разных структурах производства и переработки падение цен на молоко наблюдается в обеих странах, поэтому общие решения нужно искать в масштабах всей Балтии.
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