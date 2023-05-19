Фото ⟩ Кристиан Лубутен, автор самых желанных туфель в мире, открыл отель в Португалии

Бутик-отель Vermelho расположен в курортной деревне Мелидес (Португалия), а ночь в одном из 13 номеров обойдется в 500 долларов. Кристиан Лубутен заполнил отель "антиквариатом и предметами, которые он собирал долгие годы".

Название Vermelho - это производное от уже культового оттенка красного цвета, покрывающего подошву обуви дизайнера.

Архитектор отеля Мадалена Кайадо. Именно она создавала дом дизайнера в Лиссабоне. Барная стойка в ресторане отеля покрыта сусальным золотом, а стены украшены знаменитой португальской плиткой. Дизайн стен люкса на втором этаже создавал греческий художник Константин Каканиас. Кстати, в ресторане отеля именитый шеф-повар Давид Абреу. Его коронные блюда - это традиционная португальская кухня и рагу из дикого кабана.





Кристиан Лубутен основал свой одноименный бренд в Париже в 1992 году, но он всегда мечтал владеть отелем. В свое время его покорила именно Португалия. Там он купил рыбацкую хижину и приезжал туда каждое лето, чтобы создать свою коллекцию зимней обуви.

